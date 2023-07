„Az árokban feküdt szegény mozdulatlanul...” – élet-halál közé került egy 10 éves kisfiú Gyömrőn

„Az árokban feküdt szegény mozdulatlanul...” – kezdte a Metropolnak Bedőcs Bettina. A fiatal lány épp a nővérével tartott hazafelé Gyálon, amikor hatalmas csattanást hallottak. Kiderült: egy autós elgázolt egy bicikliző kisfiút. A fiatal lány mesélte el lapunknak mit történt a baleset helyszínén.

Perceken belül kiért a segítség. Fotó: baleset-info.hu

Figyelmen kívül hagyták a táblát

Ahogyan az ismeretes, július 9-én este 18 óra körül elütöttek egy 10 év körüli kisfiút Gyálon a Görgey Artúr utcában. Á. Balázs – akit mindenki csak Balunak becéz – éppen a barátjával biciklizett. A fiúk figyelmen kívül hagyták az elsőbbségadás kötelező táblát, behajtottak a kereszteződésbe, ám ott éppen egy Toyota közeledett, ami elgázolta Balut. A fiú az ütközéstől átrepült az úton és az árokba zuhant.

Mentőhelikopter érkezett a fiúhoz Fotó: baleset-info.hu

„Hatalmas csattanást hallottunk”

Éppen a nővéremmel tartottam hazafelé a munkából

– folytatta Bettina. – Éppen befordultunk a kereszteződésbe, amikor hallottunk egy iszonyatosan nagy csattanást. Azonnal kezdtünk futni a hang irányába, hogy segítsünk, de mire odaértünk szinte minden környékbeli kijött az utcára. Mikor odaértünk láttuk, hogy az autó ott áll összetörve, amiből kiszállt egy 45 év körüli nő pánikba esve, hogy mégis mi történt. Kiderült, hogy egy 10 éves kisfiút ütött el, aki az árokban feküdt. Szegény csupa por volt és karcolás, de nem láttam jól, mert sokan voltak körülötte, de azt igen, hogy lélegzik.

Ezzel az autóval ütközött a fiút Fotó: baleset-info.hu

A szülők tiltása ellenére mentek a kereszteződéshez

A sérült fiú barátja is ott volt, akivel biciklizett

– folytatta. – Szegény nagyon ki volt borulva, sírt is, így próbáltuk megvigasztalni. Úgy döntöttük, hogy hazakísérjük, hiszen a sérülthöz másodperceken belül megérkezik a mentő, rajta nem tudtunk segíteni. Hazafelé elmesélte a fiú, hogy Balunak hívják a sérült barátját. Elmondta, hogy videojátékozni akartak, de megszerelték a biciklijüket és ezért elmentek inkább tekerni. Ezután hozzátette, hogy a szülők csak a környéken engedték őket biciklizni, de Balázs mondta neki, hogy menjenek arra, ahol végül megtörtént ez a tragédia... A barátja mondta neki, hogy nem jó ötlet, de Balázs nem hallgatott rá.

Újra kellett éleszteni Balázst Fotó: baleset-info.hu

Újra kellett éleszteni a fiút

Miután hazaértünk a fiúval, elmeséltük az apjának, hogy mi történt

– folytatta. – Ő az egyik rokonra bízta a fiatalt, majd visszajött velünk a baleset helyszínre. Addigra a mentősök már kivették Balut az árokból és elkezdték az ellátását. Akkor mondták, hogy agyrázkódást kapott és újra is kellett éleszteni. Miután ez sikerült, elmondták, hogy mesterséges altatásba fogják tenni. Hozzá mentőhelikoptert is hívtak, ugyanis koponyatörése és lépsérülése is lett szegénynek… – zárta.