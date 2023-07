Heti TOP5: Elbúcsúzott családja a Titanon elhunyt milliárdostól, dráma egy budapesti bölcsiben, rettegnek a lakók Óbudán...

Ezen a héten a legtöbb olvasónk arra a cikkünkre volt kíváncsi, ahol egy kisgyermeket megharapdáltak többször is egy fővárosi bölcsiben, de sokan olvasták Zsuzsa történetét is, aki barátnőjét kereste, ám csak egy sírt talált, valamint népszerű volt az óbudai tarthatatlan helyzetről szóló írásunk is.