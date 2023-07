„Fel akartam még köszönteni őt, de már késő volt” – 20 év után kereste gyerekkori barátnőjét Zsuzsa, de már csak a sírkövét találta

Zsuzsa és Julianna együtt kezdték meg az általános iskolát, nyolc éven át pedig egymás padtársai voltak. Barátságuk a középiskola és a főiskola alatt is kitartott, pedig ekkorra Julianna Szegedre költözött, Zsuzsa pedig Pesten maradt. Évtizedeken keresztül követték egymás életét, 20 évvel ezelőtt azonban egy banális vita miatt megszakadt köztük a barátság. Jó darabig nem vették fel egymással a kapcsolatot, Zsuzsa azonban pár éve úgy döntött: az internet segítségével megkeresi egykori barátnőjét. Arra azonban még véletlenül sem számított, amit talált: egy sírkő fotóját, rajta Julianna nevével.

Zsuzsa csak barátnőjének sírkövét találta meg egy fotón, amikor kereste őt az interneten – Fotó: alsovarositemeto.hu / Szeged, Alsóvárosi temető

„Meglátva a sír fotóját tudtam, hogy ez nem lehet véletlen”

Zsuzsa évek óta próbálta felkeresni a családot, rokonoknak is írt, ám nem járt sikerrel. Végső kísérletként beírta barátnője nevét a Google keresőjébe, és olyasmit talált, amit a legkevésbé akart látni.

Beírtam a keresőbe a barátnőm nevét, hátha valamilyen céges rendezvényen felkerült a netre. Azonban sajnos csak a sírt dobta ki, a sírfeliraton pedig ott volt a férje neve is, ráadásul egy szegedi temetőben. Akkor már egyből gondoltam, hogy ilyen véletlen nem lehet, hogy nem róluk van szó, mert elég ritka név a Laurencsik, illetve a férje neve is passzolt, ráadásul pont Szegeden

– mesélte a Ripostnak Zsuzsa, aki úgy határozott, egy Facebook-csoportban számol be történetükről, valamint a keresés eredményéről, hátha valaki Julianna ismerősei közül segít neki megmagyarázni a talányt, mi történt barátnőjével.

„A poszt hatására egy kedves hölgy megkeresett Messengeren, és ő mesélte el, hogy Juliannáék nagyobbik fia egy balesetben nyaktól lefelé lebénult, a szegedi klinikán volt hónapokig, majd a barátnőm őt kérte meg, miután hazakerült a gyerek, hogy időnként segítsen be az ápolásába. Elmondta, hogy a barátnőm férjénél tüdődaganatot állapítottak meg, majd 2016-ban a barátnőmnél is. A barátnőm sajnos pár hónap alatt elment, rá 2 hónapra pedig a férje is.

Le voltam döbbenve, hogy mi történt a családdal, és nagyon bántott, hogy amiért megszakadt a kapcsolatunk, nem tudtam őt a nehéz időkben támogatni. Ráadásul szinte egy napon volt/van a születésnapunk, és minden évben együtt ünnepeltük. Azt hittem, hogy talán még fel tudom őt köszönteni ennyi év után, de már késő volt

– mesélte ledöbbenve Zsuzsa.

Zsuzsa és Julianna hatéves koruk óta voltak barátnők (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

„Azt hittem, hogy egyszer majdcsak jelentkezik"

Zsuzsa azt is elárulta, mi volt az a – ma már semmiségnek tűnő – félreértés, ami miatt megszakították végül a kapcsolatot. Juliannáék épp Budapesten jártak. Megbeszélték Zsuzsáékkal, hogy közösen elmennek vacsorázni valahová. Zsuzsáék azonban hiába várták a másik családot, Juliannáék nem jelentkeztek, és telefonon sem szóltak oda. Zsuzsa ekkor úgy érezte, barátnője cserben hagyta. Azóta persze rettenetesen bánja, hogy egy ilyen butaság miatt egy életre szóló barátságot szakítottak meg, ráadásul nem sikerült időben rátalálnia barátnőjére, és nem lehetett mellette a nehéz időkben, hogy támogassa betegsége alatt és fia lebénulásakor.

Nagyon sokat gondoltam rájuk az évek alatt, és mindig vártam, hogy újra fogunk találkozni. Azt hittem, hogy egyszer majdcsak jelentkezik, de egyikünk se kereste a másikat

– idézte fel Zsuzsa a félresiklott barátság történetét.