„Már félek kimenni a hátsókertbe” – Áldatlan állapotok uralkodnak Katalin szomszédjában, egy elhagyatott telken

Nincs is jobb annál, mint amikor az ember egy kertes házban lakik, nyugodt rendezett utcában, jó szomszédokkal. Általános probléma azonban, hogy bizonyos ingatlanok idővel lakatlanná válnak, az örökösök pedig nem járnak ki rendet tenni a portára, hagyják elgazosodni azt. Ilyenkor a szomszédok feje fáj a burjánzó gaztenger miatt, ami nem ritkán gondot is okoz a saját kertjét rendben tartó lakosoknak, hiszen a gaz elkezd átfolyni a kerítésen és idővel a kártevők is megjelennek. Így járt Papp Katalin is, akinek a szomszéd kerttel rendszeresen meggyűlik a baja.

Rendszeresen felveri a gaz a Katalinék szomszédjában lévő telket. Fotó: Olvasói fotó: Papp Katalin

„Ott rohad a levágott gaz és jönnek át a csigák a cukkinimre”

Katalinék szomszédjában négy éve áll üresen egy telek, rajta egy házzal, a szomszéd néni ugyanis ekkor hunyt el. A problémák is ekkor kezdődtek, ugyanis az örökösök színét sem látták a szomszédok, hiába verte fel a gaz a kertet és potyogtak az érett körték a gyümölcsfáról. A nő akkor sokallt be, amikor a lehullott, rothadó körtéket ellepték a darazsak, ami miatt már ő sem mert kimenni a hátsókertjébe.

Időnként valaki megjelenik, félévente levágja a másfél, kétméteres gazt, majd otthagyja és eltűnik. Küldtem értesítést az egyik örökösnek, mert a gaz folyik át hozzám, hiába szórtam el a rengeteg fűmagot

– mondta Katalin a Metropolnak. Tavaly nyáron ráadásul egy nagy patkánnyal is összetalálkozott a közös kerítésnél, amit szerencsére elfogtak.

„Mivel ott rohad a levágott gaz, a meztelencsigák másznak át. A cukkinit már ki kellett dobni, hiába tettem ki csigacsapdát” – árulta el panaszosan. Katalin úgy tudja, hogy az egyik örökös nem akarja eladni a telket, ezért a másik örökös sem tud mit kezdeni a helyzettel. A kertben ráadásul van egy óriási körtefa is, ami minden évben hullajtja a megérett körtéket, ami a kertben rohad el, majd jönnek rá a darazsak.

Katalinék hiába tartják rendben a saját kertjüket, a szomszédból gyakran átfolyik a gaz. Fotó: Olvasói fotó: Papp Katalin

„Azt mondták, tegyek a kerítésre hálót a darazsak ellen”

Katalin már az önkormányzatnak is írt levelet az üggyel kapcsolatban, melynek hatására ki is jött egy nő megvizsgálni a helyzetet.

Azt mondta a hölgy, hogy mivel nincs parlagfű a kertben, ezért nem tudnak mit csinálni. Azt mondta, hogy tegyek a kerítésre hálót. Én erre megkérdeztem, hogy a darazsak is tudják, hogy nem jöhetnek át a háló fölött?

– mesélte Katalin a képtelen ötletet.

Katalinék már felajánlották az örökösnek azt is, hogy szívesen levágják ingyen a füvet a kertben és összeszedik a rohadt körtét is, de a tulajdonos erre nemet mondott. Az elmúlt napokban feltűnt egy férfi a kertben, aki levágta a füvet, így Katalinék úgy sejtik, a következő fél évben megint nem lesz gazirtás a szomszédban és készülhetnek a szokásos invázióra a nyár hátralévő részében, az őszről nem is beszélve.