Rengeteg érdekes programmal vár az idei Múzeumok Éjszakája

A mostani hétvégén számos különleges programon vehetünk részt az idei Múzeumok Éjszakáján. Előtte azonban nézzük meg, milyen érdekességet tartogat a pénteki nap.

Számos program várja az érdeklődőket Fotó: Facebook

A Mars Petcare által készíttetett felmérés szerint az állattulajdonosok 81 százalékkal több időt töltöttek kisállataikkal ebben az időszakban. A háziállatok a munkanapok természetes részévé váltak, így javarészt a munkaadók is állatbarát irodákat alakítottak ki vagy tervezik azt.

Június 23-án, a „Vidd magaddal a kutyádat a munkahelyedre” nap keretében ezt a koncepciót ünnepeljük. Ezen alkalomból a Mars Petcare szeretné felhívni a figyelmet a kisállatbarát iroda előnyeire, valamint tanácsokkal látja el azokat a gazdikat, akik szeretnék magukkal vinni kedvencüket munkahelyükre.

Pár évvel ezelőtt még nem volt jellemző a kisállatbarát iroda modellje, szinte senki sem gondolt lehetőségként a kutyával való munkába járásra. Az egyik korai úttörő ezen a téren a Mars, a világ egyik vezető édesség-, élelmiszer- és állateledel-gyártója, ahol több mint tíz éve összpontosítanak erre a koncepcióra.

A koncepció számtalan előnye közé tartozik a jobb irodai légkör, a nagyobb hatékonyság és általában a kevesebb stressz. Ráadásul ennek a megoldásnak köszönhetően az állattartóknak nem kell órákra egyedül hagyniuk kedvenceiket. A háziállatok jelenléte segítheti a kapcsolatteremtést a kollégák között, enyhítheti a stresszt és rövid sétákra ösztönözheti a munkavállalókat, ami pozitív hatással lehet az egészségre és jóllétre is. Ez egy fontos lépés a munkahelyi környezetben, és haladó megoldás, amely örömet okoz a háziállatoknak és az embereknek egyaránt – hívja fel a figyelmet a Mars Petcare.

Június 23-án „Vidd magaddal a kutyádat a munkahelyedre”! Fotó: Mars Petcare

Pénteken van a Szent Iván-éji tűzgyújtás napja

1500-ban június 24. előestéje volt a szertartásos tűzgyújtás legfontosabb időpontja, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat elűzzék. A más időpontokban gyújtott ünnepi tüzek népszerűsége nem vetekedhetett a nyári napforduló időpontjában gyújtott tűzzel.

A tüzet azért gyújtják – a falun kívül, dombon, temetőben –, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat elűzzék. Ezért a tűzzel csontokat, szemetet égetnek, hogy nagy füstje legyen. A tüzet a lányok át szokták ugrani, ebből jósolnak férjhez menetelükre vonatkozóan.

A szokás a XVI. században már általánosan ismert volt. A Szent Iván-i tűzgyújtáshoz sokféle hiedelem fűződött. A tűzugrás alkalmából a tűzbe dobott gyümölcsnek gyógyító erőt tulajdonítottak. Szokás volt mezei virágokból, füvekből koszorút kötni és ezt a ház elejére akasztani, tűzvész ellen.

Ma van az olimpiai világnap

1894. június 23-án alakult meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB). A jeles nap részben erre az eseményre emlékszik, ám valódi célkitűzése az olimpiai sportágak és az olimpiai rendezvények népszerűsítése mind nézői, mind művelői oldalról.

Június 23. spam-ellenes világnap

A spam-ellenes világnapot a Yahoo nevezte ki 2003-ban. A nap célja, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk a kéretlen, legtöbbször promóciós tartalmú üzenetek kiszűrésére.

Péntek éjfélig tart a másodfokú hőségriasztás

Az országos tiszti főorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását, június 23-án pénteken éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére.

A tartós hőség megterheli a teljesen egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők, és oda kell figyelni a háziállatokra is. A kánikula idején – főleg 11 és 15 óra között – tartózkodjunk hűvös helyen, lehetőség szerint kerüljük a szervezetünket terhelő komoly fizikai munkát, zuhanyozzunk akár naponta többször és inkább langyos vízzel. A hőségben a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szükségünk, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékbevitelre is – hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem.

A kánikula és az iskolai szünet beköszöntével egyre többen töltik a szabadidejüket vízparton. A nyári napokon 11–15 óra között extrém magas az UV-sugárzás, ezért fontos, hogy ebben az időszakban mindenki kerülje a napozást. Akik nem tudnak árnyékba húzódni, viseljenek lehetőleg fehér sapkát vagy széles karimájú kalapot, hosszú ujjú, fehér, természetes anyagból készült inget, ami jól szellőzik. A szem védelme érdekében javasolt az UV-szűrős lencse, napszemüveg viselése. A bőrtípusnak megfelelő fényvédő krém használatáról se feledkezzünk meg, illetve napozást követően hűtsük le magunkat, mielőtt a vízbe mennénk.

Az autóban soha ne hagyjunk sem gyermekeket, sem háziállatokat. A kocsiban kánikulában akár 70 Celsius-fok is lehet. Még félig leengedett ablak mellett vagy félárnyékban is percek alatt életveszélyes helyzet alakulhat ki. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Fokozott óvatossággal vezessenek az autóval közlekedők, vigyenek magukkal a szokásosnál több, lehetőleg hűtött folyadékot.

Szombaton van Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe

Folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások. Régi hagyomány a tűzugrás, s aki hétszer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja. A szertartásos tűzugrás hagyományának szerelemvarázsló célja is van.

Motorosok lepik el a fővárost és környékét

Több ezer motoros várható június 23–25. között Budapesten megrendezett Harley-Davidson 120 éves jubileumi fesztiválra, ezért a következő napokban fokozott motoros forgalomra számíthatnak a közlekedők a főváros környéki utakon.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak közül kiemelten érintett lehet a M0 és M2 autóút, M5, M6, M1-M7 autópályák bevezető szakaszai, a 2-es, 3-as, 4-es, 10-es és 11-es főutak, valamint a Dunakanyar és a Pilis-hegység közútjai, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közlekedőktől fokozott figyelmet kér a következő napokban.

A fesztivál részeként az ország több vidékére szerveznek Budapestről induló, vezetett túrákat is, többek között a Balaton-felvidékre, az Alföldre, Eger városába, a Cserhát hegységbe, Dobogókőre, a Vértes-hegység térségébe és a Dunakanyarba is.

Szent Iván-éji programok az állatkertben

Június 23-án különleges Szent Iván-éji programokkal várja közönségét a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Napközben az állatkert a szokásos rendnek megfelelően lesz nyitva, majd bezár, és este 7-kor újra kinyit, már kifejezetten az állatkerti Szent Iván-éjre érkező látogatók előtt. A programok 11 óra utánig tartanak, a kapukon belépni fél 11-ig lehet, és éjfélig lehet majd az állatkert területén tartózkodni.

Az est változatos kínálatában lesznek többek között állatos élményprogramok, például oroszlánfóka-show, merüléses cápaetetés és elefánttréning is. A kert több pontján lesz fényfestés és varázserdő, a Varázshegyben egész este planetáriumi vetítéseket tartanak, lesz arcfestés, kreatív kézműveskedés, buborék játszótér, szerelmi jóslás, titkosírás, bátorságpróba, boomwhackers interaktív zenebemutató és ökohangszer készítés is.

Rendhagyó történelemórák a Terror Háza Múzeumban

Június 24-én, az idei Múzeumok Éjszakáján 18.00 órától 02.00 óráig várják az érdeklődőket a Terror Háza Múzeumba. A látogatók megtekinthetik az állandó tárlatot, részt vehetnek az igazi hősökről és a kommunista diktatúra valódi történetéről szóló rendhagyó történelemórákon és tárlatvezetéseken is, ahol megismerhetik Slachta Margit szerzetesnővér, az első magyar női parlamenti képviselő élettörténetét. Akik ellátogatnak a múzeumba, ez alkalommal megtekinthetik a Magyarországról utolsóként távozó szovjet katonatiszt, Viktor Silov díszegyenruháját is.

Kalandozás a Petőfi Irodalmi Múzeumban

Mi más adhatná az idei Múzeumok Éjszakája alapötletét, mint az új Petőfi-tárlat, mely az életrajz helyett a Petőfi-szövegekre fókuszál és új értelmezési utakat nyit egy bátran kísérletező, időnként szélsőségekbe csapó, határokat feszegető, sokszínű életmű felé. A látogatók ezen az estén az irodalom és a múzeum olyan peremvidékeire kalandozhatnak, mint a lektűr, vagy éppen a horror, illetve a kalandregény zsánere.

A múzeum pop-up kiállításán először és talán utoljára lesznek láthatók a gyűjtemény legkülönösebb darabjai, lehetőség nyílik irodalmi bestiárium nyomtatására az eredeti Landerer-nyomdagéppel vagy Petőfi gondolatvilágát mémek formájában újragondolni.

A Momentán Társulat mutat improvizációs értelmezési lehetőségeket a Petőfi-életműre, Wunderlich József és Vecsei H. Miklós előadásában az ifjú Petőfi és Arany János barátságába tekinthetnek be a nézők.

Az állandó és időszaki kiállításokban többek között Réz András, Müller Péter Sziámi, Kukorelly Endre, Hevesi Krisztina, Beck Zoltán és Szűcs Krisztián párosa vezeti körbe a közönséget.

Családi fesztivál a Magyar Természettudományi Múzeumban a Múzeumok Éjszakáján

A Magyar Természettudományi Múzeum 2023. június 24-én latin-amerikai családi fesztivált rendez, amelyen brazil és ecuadori táncokkal, dél-amerikai finomságokkal, egzotikus gyümölcsökkel, élő állatokkal, lepkeházzal és négy brazil időszaki kiállítással várja a látogatókat. Szakértőink bemutatják Közép- és Dél-Amerika izgalmas élővilágát, őslényeit és ásványkincseit.

A Scruton is részt vesz a Múzeumok Éjszakáján

Június 24-én szombaton a Scruton Belvárosban és a Scruton VP-ben is ideiglenes kiállítások várnak mindenkit. A Zoltán utcai közösségi terükben Sir Roger Scruton személyes tárgyaiból nézhetnek meg egy pop-up kiállítást az érdeklődők. A Veres Pálné utcában pedig Csontváry Kosztka Tivadar rajzait és vázlatait tekinthetitek meg. Emellett Imre Zoltán kultúrantropológus magángyűjteményéből készül egy rövid tárlat, ahol több száz éves gasztrokulturális tárgyakat állítanak ki. A két múzeum között egész este lesz étel és ital is.

Múzeumok éjszakája a Titkosszolgálati Levéltárban

A Titkosszolgálati Levéltár idén első alkalommal vesz részt a Múzeumok Éjszakáján. A látogatók most egy játékos kvízen keresztül ismerhetik meg 2021-ben nyílt állandó kiállítást, amely a magyar titkosszolgálatok 1945 és 1990 közötti történetét mutatja be. Emellett 18 órától 23 óráig interaktív feladatokkal és A játszma című film vetítésével várják az érdeklőket, amely előtt Fazakas Péter filmrendezővel és Köbli Norbert forgatókönyvíróval a bemutatott történet hitelességéről beszélgethetnek a résztvevők. A programok ingyenesek és Múzeumok Éjszakája karszalag nélkül is látogathatók!

Zárul a 10. Színházi Olimpia a Margitszigeti Színházban

Június 24-én összművészeti ünnepi esttel és Szent Iván-éji látványos programmal zárul az idei év legnagyobb színházi eseménye, a 10. Színházi Olimpia a Margitszigeti Színházban. Ezen az estén közösen ünneplik majd a színházi szakma képviselői és a közönség a színjátszást, az előadói szcéna közösségének örökérvényűségét.

Jégesőt hoz a hétvégi időjárás

Pénteken eleinte napos, gomolyfelhős időnk lesz. Késő délutántól, estétől aztán délnyugat, nyugat felől egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar. Heves zivatarok is lehetnek jégesővel, felhőszakadással, szélrohamokkal. Zivataroktól függetlenül is megerősödik az északnyugati szél. Egyelőre marad a 30-33 Celsius-fok körüli kánikula.

Többfelé várható további zápor, zivatar szombaton. Napközben – az erős, olykor viharos északnyugati szél hatására – csökken a felhőzet, napos, gomolyfelhős idő valószínű. Már csak néhol fordul elő zápor. A hőmérséklet 23–30 Celsius-fok közé csökken.

Sok napsütésre van kilátás, gomolyfelhőkkel. Zápor előfordulhat vasárnap. Élénk marad az északnyugati szél – olvasható a Köpönyegen.

Forgalomkorlátozás az I. kerületben

Gyűlés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz június 23-án Budapest I. kerületében. Tilos megállni 8 órától 24 óráig a Dísz tér teljes területén a Palota út és a sorompók között. Lezárják 17 órától 22 óráig a Dísz tér teljes területét.

Forgalomkorlátozás Angyalföldön

Munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz június 24-én Budapest XIII. kerületében. Tilos megállni 6 órától 16 óráig a Szabolcs utca páros oldalán a Dózsa György úttól 100 méter hosszan.

Gyűlés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz június 24-én Budapest XIII. kerületében. Tilos megállni 6 órától 24 óráig a Szent István park 8–9–10. számok előtt.