A hőség ellenére sem áll meg a kulturális élet az országban

Az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását, június 23-án pénteken éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére.

A nagy melegben különösen a gyerekek és az állatok vannak veszélyben, hűteni kell őket. Fotó: Czinege Melinda

A tartós hőség megterheli a teljesen egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők, és oda kell figyelni a háziállatokra is. A kánikula idején – főleg 11 és 15 óra között – tartózkodjunk hűvös helyen, lehetőség szerint kerüljük a szervezetünket terhelő komoly fizikai munkát, zuhanyozzunk akár naponta többször és inkább langyos vízzel. A hőségben a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szükségünk, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékbevitelre is – hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem.

A kánikula és az iskolai szünet beköszöntével egyre többen töltik a szabadidejüket vízparton. A nyári napokon 11-15 óra között extrém magas az UV-sugárzás, ezért fontos, hogy ebben az időszakban mindenki kerülje a napozást. Akik nem tudnak árnyékba húzódni, viseljenek lehetőleg fehér sapkát vagy széles karimájú kalapot, hosszú ujjú, fehér, természetes anyagból készült inget, ami jól szellőzik. A szem védelme érdekében javasolt az UV-szűrős lencse, napszemüveg viselése. A bőrtípusnak megfelelő fényvédő krém használatáról se feledkezzünk meg, illetve napozást követően hűtsük le magunkat, mielőtt a vízbe mennénk.

Az autóban soha ne hagyjunk sem gyermekeket, sem háziállatokat. A kocsiban kánikulában akár 70 Celsius-fok is lehet. Még félig leengedett ablak mellett vagy félárnyékban is percek alatt életveszélyes helyzet alakulhat ki. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Fokozott óvatossággal vezessenek az autóval közlekedők, vigyenek magukkal a szokásosnál több, lehetőleg hűtött folyadékot.

A hőségben az egyébként tökéletesen működő kéményeknél légdugó alakulhat ki. Ez elsősorban társasházaknál fordulhat elő. Ilyenkor a kéménybe beszorult hideg levegő nem engedi ki a meleg, felfele törekvő füstgázt, így az visszaáramlik a lakásba és szén-monoxid keletkezik. Ezért fontos, hogy a nyílt égésterű vízmelegítő közelében legyen szén-monoxid-érzékelő – hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem, majd hozzátették: ha valahol rendszeresen légdugó alakul ki a melegben, hívjunk kéményseprőt!

Az építőiparban dolgozóknak ma különösen nehéz napjuk lesz. Fotó: Karnok Csaba

Akár 36 Celsius-fok is lehet csütörtökön!

Sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Igazi strandidő lesz 29-36 Celsius-fokos maximumokkal. A déli országrészben forróság várható. A déli szél csak néha élénkül meg – hívja fel a figyelmet a Köpönyeg.

Erős UV-sugárzásra kell számítanunk az ország egész területén. Az UVA, valamint az UVB sugarak miatt kiemelten ügyelni kell arra, hogy ha hosszabban a napon tartózkodunk, kenjük be a bőrünket megfelelő faktorszámú naptejjel. Ilyen mértékű sugárzás esetében akár már 30-60 perc is elég a leégéshez és legalább 15-ös, de inkább magasabb faktorszámú naptej használata javasolt.

A csütörtöki nap folyamán a magas hőmérséklet és a sok napsütés mellett a pollenekkel is számolnunk kell. A pázsitfűfélék és a csalánfélék kifejezetten magas koncentrációban lesznek jelen a levegőben. Az útifű közepes koncentrációjú lesz. A ciprusfélék, tiszafafélék, fenyőfélék, lórom, hárs és kenderfélék alacsony koncentrációban fordulnak elő.

Aki teheti, a lehető legkevesebb időt töltse a napon. Fotó: Máté Krisztián

Kulturális migránsok érkeznek a Nemzeti Múzeumba

Június 22-én nyílik a 70 éves Sam Havadtoy Hommàge – Kulturális migránsok című kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban.

A sokak által amerikaiként számon tartott, brit-magyar kettős állampolgárságú, magát magyarnak valló művész – aki barátként olyan alkotókkal dolgozhatott együtt, mint Andy Warhol, Keith Haring vagy Yoko Ono – az elmúlt egy évben rendhagyó sorozatot hozott létre. Tizenegy klasszikussá vált modern festő egy-egy képét a rá jellemző karakteres csipkés technikájával újraalkotta, eléjük pedig fedelet illesztett, amelyet a látogatók szabadon el- vagy visszahúzhatnak. Érdekesség, hogy a kiválasztott tizenegy világsztár művész mindegyike kulturális migránsnak tekinthető.

Az augusztus 27-éig nyitva tartó tárlaton a megidézett alkotóktól is megjelenik egy-egy mű – minden héten egy másiktól. Az első héten egy Moholy-Nagy művet állítanak ki. Ilyen még nem volt Budapesten – páratlan művészeti csemegének ígérkezik ez a különleges kiállítás, mely a hazai premier után a világ több más múzeumában is látható lesz majd.

Kiállításmegnyitó lesz csütörtökön

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet installációja várja a látogatókat, mely 2019-ben a Prágai Quadriennálé Diákkiállításában szerepelt.

A tervet a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a kaposvári MATE Rippl-Rónai Művészeti Intézetének látványtervezés szakos hallgatói készítették, a MOME Intermédia Szakos növendékeinek bevonásával. A 2019-es látványtervezői világkiállítás központi témája a Képzelet volt: az alkotófolyamat kezdete, az első gondolatok megszületésének pillanata. Az ezernyi plexicsőből megformált felhő a teremtő képzelet tárgyiasulása, az alkotófolyamat kezdetén gomolygó inspirációkra, piszkozatokra, képzelgésekre utal, de a virtuális „felhőt" is megidézi, ahova feltöltötték a fiatal tervezők munkáit.

A kiállítás a június 8-18 között megrendezett Prágai Quadriennálé apropójából készült, ahol Magyarország ismét nagy sikerrel, több kiállítással szerepelt.

Az Országok és régiók szekcióban kiállított winterreise.box (Devich Botond és Tarnóczi Jakab alkotása) elnyerte a Legjobb dizájn díját. A Diákkiállításon a Madách Imre bicentenárium jegyében fogant Merre tartunk? című installáció szerepelt, szintén a három egyetem közös alkotása.

Forgalomkorlátozás Budapesten

Továbbra is tart a delegáció miatti ideiglenes forgalomkorlátozás június 22-ig. Budapest II. és VII. kerületében tilos megállni június 22-én 20 óráig Budapest VII. kerületében a Dohány utca mindkét oldalán a Klauzál utca és a Nyár utca között. Tilos megállni június 22-én 11 órától 14 óráig Budapest II. kerületében a Ördögárok utca 80. szám előtt 50 méter hosszan.