Rejtélyes kettős tragédia: előkerült Kata naplója, sokkoló dolgokról ír benne – Videó!

Egy fiatal lány és a szerelme döntöttek úgy, hogy eldobják az életüket tavaly augusztusban. A párt holtan találták egy autóban, a nyomok pedig egyértelműen azt mutatták, hogy öngyilkosságot követtek el. Egy házilag készített, hosszú cső segítségével a kipufogógázt az utastérbe terelték. Az ok, máig tisztázatlan, ám a gyászoló családok tagjai válaszokat akarnak.

A 27 éves Kata naplója most került elő, megdöbbentő dolgokat állít.

A mondatai még fájdalmasabbá teszik a gyászoló édesanyja kínjait, aki most először vállalta, hogy kamera elé áll. Magyarázatot vár azoktól, akik tudták, hogy lánya boldogtalan – szerinte ugyanis Kata nem önszántából választotta a halált.

Ez hogy történhetett? Nem is akart meghalni

– állítja az asszony, aki szerint lánya ki akart lépni a kapcsolatból, ezt nem bírta elviselni a szerelmes fiú.

Arra gyanakszom, hogy a fiú valamit csinálhatott vele.

Kata naplójában a félelmeiről írt, az állandó nyugtalanság végigkísérte a fiatal lányt – tudta meg a Tények. Viharos kapcsolatuk volt, Kata gyászoló anyukája pedig állítja, hogy lánya nem akart meghalni.

Az volt a mániája Dánielnek, hogy közös haláluk legyen, mint Rómeónak és Júliának. És akkor így elkövették Rómeó és Júlia tettét, de Kata szerintem ájult állapotban volt

– véli az édesanya. Kata utolsó hangüzenetében a bódult állapot jól érezhető, így üzent az egyik barátjának:

Holnap fussunk majd össze, ha lesz időd. Szeretlek

– ezek voltak Kata utolsó szavai, amelyeket már alig lehet érteni, mert nem tudott artikulálni. Előtte Kata egy rejtélyes balesetről is beszélt, és azt is elárulta, hogy az ütközés után belső fájdalmai voltak, és a benzinje is kifogyott. Azt, hogy Vecsésről hogyan került Erdőkertesre benzin nélkül, senki se tudja, ahogy azt se, hogy féltékeny párja hogyan került mellé.