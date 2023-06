Mélyszegénységből a rongyrázásig: három közös gyerekük van, de egy forintot sem ad milliós nyereményéből exének

A 37 éves Bev Doran szakított Seannal, a férfivel, akivel már 12 éve egy párt alkottak, és akivel három közös gyermekük van. A család mélyszegénységben élt: segélyből próbálták eltartani az ötfős családot, ez pedig idővel megmérgezte a két felnőtt kapcsolatát. Hamarosan azonban Bevet nagy szerencse érte: 2017-ben megnyerte a lottó főnyereményét: 14,5 millió fontot, ami forintra átszámítva kb. 6 és fél milliárd forint.

Sean Priestley egy vasat sem kap a nyereményből, de ő ezt nem bánja

Egész Angliát megrázta Bev esete, ugyanis azt gondolta a társadalom, hogy ha már 12 évig együtt nevelték a gyerekeiket, akkor legalább segít egykori barátjának, gyermekei apjának a milliárdos lottónyertes. Ez azonban nem így történt, egy vasat sem kapott: továbbra is napról napra él mélyszegénységben.

Szegény vagyok, és mindig az is maradok. Már biztos, hogy soha egy fillért nem fogok látni abból a nyereményből

– nyilatkozta az apa még 2018-ban a The Sunnak. Az apa azt is elmesélte, hogy továbbra is nagyon szereti a gyermekeit, és örül, hogy ezáltal anyagi biztonságban vannak. Ugyanakkor továbbra is kiveszi a részét a gyerekek neveléséből. Amikor például az édesanya kiruccant egy kis vásárlásra (amelynek során félmillió forintot költött), Sean vigyázott a gyerekekre.

Bev nem érzi kellemetlennek a helyzetet, sőt igazi győzelemnek titulálja. Úgy érzi, az élete immáron olyan, mint egy tündérmese: a rongyait gazdagságra cserélte. Egyik pillanatban még segélyből próbálta eltartani három gyermekét, mialatt ő és párja is munkanélküliek voltak, a másik pillanatban pedig bármit megvehet, amit csak szeretne. Ezeddig csak rántottát tudott adni a gyerekeinek, olyan szegény volt, most azonban nem kell többé nélkülöznie. Két gyermeke nem mellesleg autista, így az ő életkörülményeiken is javíthat.