Rögtön bekerül az 50 leggazdagabb közé, aki most elviszi az Eurojackpotot

Ígéretes nap vár pénteken a szerencsevadászokra, ugyanis közel bruttó 41 milliárd forintos főnyereménnyel kecsegtet az Eurojackpot, az ötös-és hatoslottón pedig összesen közel 2 milliárd forint várja a szerencséseket. A 18 országban játszható európai lottójátékon tavaly decemberben született magyar telitalálatos. A szerencsés átszámítva bruttó 31 milliárd forinttal lett gazdagabb, legutóbb pedig egy lengyel játékos örülhetett 5+2 találatának. Az elmúlt két és fél hónapban azonban a halmozódás mértéke csúcsközelbe ért, így most pénteken bruttó 111 millió euró, vagyis átszámítva mintegy bruttó 41 milliárd forint várja a szerencsevadászokat. Megkérdeztük olvasóinkat is, hogy ők mire költenének ennyi pénzt.

Több, mint 40 milliárd forintot nyerhet az, aki Eurojackpottal játszik ma. Fotó: Origo

Házat, autót és hotelt is vennének a magyarok 40 milliárdból

Biztos mindenki elgondolkozott már azon, hogy mit tenne, ha megnyerné a lottót. Most igazán nagyot lehet álmodni, ugyanis közel 41 milliárd forintot nyerhet az a szerencsés, aki Eurojackpottal játszik pénteken. Kíváncsiak voltunk rá, hogy az átlag emberek mire költenék el ezt a hatalmas összeget. A fiatalabbak jellemzően házat, autót vagy akár hotelt vennének a pénzből, az idősebbek pedig már az unokák és dédunokák között osztanák el a pénzt. Az azonban szinte minden válaszadóban közös, hogy jótékonykodna is 40 milliárdból: van, aki állatmenhelynek, gyermekalapítványnak vagy árva gyerekeknek adná a pénzt.

Örülnék neki, mert volna hova tenni. Nem is magamnak, de árvagyerekeknek adnék belőle vagy 10 milliárdot, a többit pedig menne az unokáknak, dédunokáknak

– árulta el Tibor. Alapítványoknak Barbi is utalna az összegből, a másik részét pedig befektetné, például ingatlanba és utazgatna, szép házat venne belőle. A szép házra Lara is vágyik, így azt biztosan venne ő is ennyi pénzből, de mivel szállodaiparban szeretne elhelyezkedni a jövőben, így az sem kizárt, hogy egy egész szállodát venne az összegből.

Én nyitnék egy üzletet és talán házat is vennék, de a szeretteimnek és a rokonoknak is adnék az összegből

– nyilatkozta Barbi.

Sokan rendszeresen lottóznak a gazdagabb élet reményében. Fotó: Pixabay

Több magyar is vált már milliomossá lottózással

Az egymilliárdos álomhatárt elsőként átlépő magyar pár 1999-ben jelentette be nyereményét. A harmincas éveikben járó szerelmesek egy nyugat-ma­gyarországi városban éltek. A nyereményből egy Csepel kerékpárt vettek elsőként, mert az előzőt ellopták a lépcsőházukból. Társasházban laktak, a férfi Ausztriában dolgozott gyári munkásként, a nő hivatalnok volt – me­sélték akkor szűkszavúan az újságírónak.

Szintén nagy híre volt a győri Andraschek László nyereményének is, aki hajléktalanból lett lottómilliomos, amikor 630 milliót nyert 2013-ban. A pénzből feleségével nyitottak egy cukrászdát, vettek balatoni nyaralót, autót vásároltak és sofőrt fogadtak, viszont ma már nyoma sincs a fényűzésnek. A cukrászda becsődölt, a nyaralót eladták, az autó sincs meg már rég. A Borsnak két éve nyilatkoztak, akkor már meglehetősen csalódottan. Pénzük nagy részét felélték, és már bánták, hogy szóltak ismerőseiknek a nyereményről. A feleséget pánikbetegség gyötörte, napjainkban egy kis kertes házban élnek és állatokat gondoznak.