Megfagyunk és elázunk? - ekkor érkezik a nyárba az ősz

Szitkozódhatnak azok, akik már a jövő hétre terveztek valamilyen hazai vízparti nyaralást. Nemhogy strandidő nem lesz, még szabadtéri programokra is nagyrészt alkalmatlan lesz a hét. Ráadásul még nem igazán látszik, hogy mikor lehet végre verőfényes napsütés és 28-30 fok.

Fotó: Aliaksander Karankevich / Shutterstock

A koponyeg.hu számításai szerint szombaton még 25 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála, miközben záporokra és zivatarokra továbbra is lehet számítani, ám hétfőtől igazán pocsék időnk lesz. Akkor már csupán 22-23 fokig melegedhet fel a levegő, de a tartósan csapadékos részeken még ennél is hűvösebb lehet. Hétfőn még talán láthatjuk a napot, de utána legközelebb jövő hét szombaton bújhat elő.

Az eumet.hu előrejelzése még borúsabb képet fest. Jövő hét hétfőre és keddre még némi napsütést jósolnak, de 20-22 foknál nem lesz melegebb, sőt szerdán maximum 19 fokra kúszhat fel a hőmérő higanyszála. Ettől a naptól kezdve pedig gyakorlatilag minden nap számíthatunk eső, vagy rövidebb záporra, zivatarra. Az igazi strandidő a meteorológiai portál szerint június 22-én kezdődik, ekkor már napsütésre és 29 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk, ami már a nyaralók számára is kedvező lesz. Igaz, addig még ki kell bírni 12-13 napot.