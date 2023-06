Jószomszédi iszony: ősellensége mentette meg a nénit az óbudai panelben

Évek óta nem szívleli egymást az a két idős asszony, akik régóta egy óbudai panelház egyik emeletén élnek egymás mellett. A két nagymama szinte minden héten összeszólalkozik valamin és látszólag kibékíthetetlen köztük az ellentét. Egyikük azonban elesett otthon tegnap, megsérült a csípője és mozdulni sem tudott. A telefonját sem érte el és hiába kiabált, senki nem hallotta a segélykiáltásokat, ezért órákig feküdt a fürdőszobában. A szomszédasszonynak azonban feltűnt, hogy a nő nem vitte be a folyosóról a reggel kiszállított ebédjét, így hosszas hezitálás után végül bekopogott. Az ajtó ugyan be volt zárva, a levélnyíláson keresztül tudtak egymással beszélni. A szomszéd rögtön lakatost hívott, aki hamarosan kinyitotta a lakást és be tudtak jutni a 85 év körüli sérülthöz. A nő ugyan nem akart mentőt hívni és kórházba menni, szomszédja kérlelhetetlen volt. Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és ellátták az idős nőt, akit stabil állapotban, combnyaktörés gyanúja miatt szállítottak kórházba