Életeket menthet ez a bőrelváltozásokat vizsgáló magyar applikáció

Leteszteltük és működik!

A platform webes felületét mi magunk is leteszteltük és valóban nagyon egyszerű a használata, a gyors eredmény pedig megnyugtató. Nem volt más dolgunk, mint lefotózni egy bőrelváltozást és feltölteni az 'upload image' gombra kattintva, majd a 'detect' -re kattintva az oldal ki is elemezte az anyajegyet. A felirat hamar meg is jelent, miszerint „Alacsony kockázatú elváltozás, festékjegyes anyajegy" látható az általunk feltöltött fotón, így aggodalomra semmi ok. Más eredmény esetén azonban azonnal tudtuk volna, hogy irány a bőrgyógyászat és ki kell vizsgáltatni az elváltozást, nehogy baj legyen.