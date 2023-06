Arra mentek ki szerda reggel a házuk kapuján egy Francia úti társasházban élők, hogy lakhelyüket körbeszalagozták, a házon pedig több felirat is hirdeti: „Vigyázat! Behatolni tilos! Omlásveszély!”

Az egyik elképedt lakó joggal tette fel először az interneten a kérdését: ezt vajon hogyan értelmezzék? A netezők véleménye megoszlott, olyan is akadt, aki azt javasolta, hogyha tilos, akkor ne menjenek be. De ezt hogy is tehetnék meg, ha egyszer ott élnek? A zuglói társasház lakói vicces, egyben ijesztő helyzetre ébredtek.

Érthetetlen a szituáció

Az interneten kérdező hölgy később a Zuglói Önkormányzat Műszaki Osztályát is felhívta, ahol elmondta, hogy egy furcsa kiírás jelent meg a házukon, amit nem tudnak értelmezni. „Azt mondta a hölgy a műszaki osztályon, hogy azért tették ki, mert a cserép hullik. De ez így értelmetlen” – mondta az ott élő hölgy a Metropolnak. A felirat és a ház körbeszalagozása is arra utal ugyanis, hogy az épületen belül van valami gond.

A ház előtt elsétáló járókelő a „Behatolni tilos” felirattól, és a házra rakott szalagról nem fogja tudni, hogy veszélyben van. Pedig, mint kiderült, abban vannak a járókelők. „Nekem azt mondták a telefonban, hogy egy férfinak a fejére esett a cserép. Én mondtam, hogy akkor ez nem jó, mert az utcán elhaladó ember ebből nem tudja, hogy fejére eshet valami. Azt mondta erre a nő, hogy ez a jogszabály, így kell kirakni! Én kértem, hogy jöjjenek ki, és zárják le a járdát, mert szerintem a behatolni veszélyes felirat nem a járdán sétálásra vonatkozik. De azt mondta, azt nem tehetik meg, hogy lezárják a járdát” – mondja a nő, aki azt kérte, hogy nevét ne hozzuk nyilvánosságra.

Veszélyes a járókelőkre

A lakók szerint bár vicces a felirat, és az, ahogy a házat becsomagolták, de ijesztő is ez a veszélyes helyzet.

„Mi van akkor, ha egy babakocsiba esik a cserép? Úgy döntöttem, hogy szerzek egy krétát, és a földre fogom írni, hogy vigyázzanak!” – mondta.