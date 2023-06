Garfield: saját nagyapjáról nevezte el Davis, ma 45 éves a lusta macska

1978. június 19-én született meg Garfield, a képregények történeteinek címszereplője, egy lusta, kövér macska és gazdája, Jon, majd Jon kutyája, Ubul (angolul Odie), mely karaktereket Jim Davis alkotta meg.

1978. június 19-én született meg Garfield, a képregények történeteinek címszereplője Fotó: Facebook

Nem több mint egy hónappal Jim Davis 33. születésnapja előtt a United Media Features ügynökség elfogadta, majd a június 19-én kötött szerződés értelmében a képregény 41 amerikai lapban jelent meg. A macskát Davis saját nagyapjáról, James A. Garfield Davisről nevezte el, aki jellemében, sőt testi felépítésében is hasonlított a képregényhősre.

A képregényt 1978 júliusában az ügynökség levette az újságokból, de az olvasóközönség tiltakozásának nyomására hamar visszahelyezték. Akkora sikert aratott, hogy 1982-re az egyik legnépszerűbb képregényfiguraként tartották már számon, s vagy ezer újságban volt olvasható. Ebben az évben készült az első Garfield-rajzfilm, melyeket maga a szerző készített.

1984-től a Garfield új kiadója az általa még ebben az évben alapított Paws cég és azóta is itt dolgozik. Magyarországon 1990-től havonta jelentkező Garfield-magazin olvasható, a SEMIC Interprint Nyomdai és Kiadó Kft. kiadásában.

Egész héten tart a lomtalanítás a XI. kerületben

A XI. kerületben június 28. szerdáig tart a lakossági lomtalanítás. Az egyes ingatlanokra vonatkozó lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből, valamint az FKF honlapjára feltett térképről lehet tájékozódni.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérik, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.

79 éve jelentek meg a partraszállás fotói

Robert Capa volt az egyetlen fotós, aki 1944. június 6-án hajnalban, a partraszállók első hullámával Normandia földjére lépett. Délután 2 óráig 6 tekercs filmet fotózott el, majd az első kórházhajóval visszatért Portsmouthba, a filmtekercseket bevitte a Life magazin londoni irodájába, és fáradtan lefeküdt aludni.

A laborban az asszisztens, az akkor 15 éves Larry Burrows (aki később maga is hadifotós lett) annyira kíváncsi volt a képekre, hogy az előhívás után a szokásosnál magasabbra állította a szárítóban a hőmérsékletet, hogy gyorsabban száradjanak a képek. A hő azonban leolvasztotta az emulziót, sok felbecsülhetetlen értékű, megismételhetetlen fotó megsemmisült, a megmaradtak is elmosódottak lettek. Mindazonáltal a Life magazin június 19-én közölt 10 képet „slightly out of focus” (enyhén életlen) magyarázkodó képaláírással.

Az eset annyira felbosszantotta Capát, hogy később ezt, a „Kissé elmosódva” címet adta önéletírásának is.

Ezeken a helyeken adhatsz vért Budapesten

Június 19-én hétfőn több helyen is segíthetsz azzal, hogy vért adsz. Reggel 7 órától este 19 óráig a Közép-magyarországi RVK Intézetben, délelőtt 10 órától délután 15 óráig a XI. kerületi Újbuda Medical Centerben és déltől 18 óráig a Sugár Üzletközpont II. emeletén adhatsz vért Budapesten. További helyszínekért látogass el a véradás.hu oldalra.