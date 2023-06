Lomtalanítás a X. kerületben – Megmutatjuk, hogy miket és mikor szabad kitenni

A X. kerületben június 5. hétfőtől június 13. keddig tart a lakossági lomtalanítás. Az egyes ingatlanokra vonatkozó lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből, valamint az FKF honlapjára feltett térképről lehet tájékozódni.

Folytatódik a lomtalanítás a fővárosban Fotó: Pezzetta Umberto/Mediaworks

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérik, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.

Mutatjuk milyen időre számíts kedden

Kedden gyakran lesz erősen felhős az ég, és két hullámban (először hajnalban és reggel, majd délután és este) számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Délután főként a Dunántúlon állhat össze heves zivatarrendszer is. A nappali hőmérséklet 19 és 25 Celsius-fok közé esik vissza – jelezte előre a Köpönyeg.

A UV-sugárzást illetően érdemes tudni, hogy az UV-index-előrejelzés alapján az ország nagy részén alacsony sugárzásra számíthatunk kedden. Ebben az esetben nincs miért aggódni, mert a napsugarak nem ártanak. Bőrpír vagy leégés is a legalább 2 órás vagy annál hosszabb ideig tartó napon tartózkodás után alakulhat ki, főként akkor, ha 11 és 15 óra között tartózkodunk a napon.

Ami a frontérzékenyeket illeti, a hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet. A korábbi műtéti hegek, csonttörések érzékennyé, fájdalmassá válhatnak.

A véradással életeket menthetsz!

Május 6-án reggel 7 órától este 19 óráig a Közép-magyarországi RVK Intézetben, délelőtt 10 órától délután 14 óráig a IX. kerületben található Millenium Gardens Irodaházban és déltől este 18 óráig a Sugár Üzletközpont II. emeletén adhatsz vért. További részletekért látogass el a véradás.hu oldalra.

75 éve halt meg Louis Jean Lumière

1948-ban halt meg Louis Jean Lumière feltaláló, filmrendező, aki testvérével a mozgófilm fejlesztésén dolgozott.

Testvérével, Auguste Marie Louis-val együtt szabadalmaztatta a mozgófilm vetítésére alkalmas kinematográfot. Ugyancsak ők találták fel az Autochrome raszterlemezes (additív) színes fotóeljárást. Családjuknak fényképészeti lemezeket gyártó üzeme volt Lyonban (akkoriban még üveg- vagy fémlemezekre készültek a fényképek). Édesapjuk látta az edisoni kinetoscope-ot és vett egyet, hogy fiai megpróbálják megoldani a kivetítés problémáját.

A Lumière testvérek arra jöttek rá, hogy a kivetített kép jó minőségének eléréséhez szaggatott mozgással kell továbbítani a filmet a vetítőgépben: a kivetítés pillanatában a képkocka áll, majd a képet eltakarva gyorsan továbbítják a filmet a következő kockáig. A mozgás valóban jó minőségű rekonstrukcióját úgy valósították meg, hogy ugyanazzal a szerkezettel vetítették ki a képsorozatot, mint amelyikkel felvették.

A Lumière testvérek, gépüket tudományos célra készítették, úgy vélték, hogy a természeti események vagy tudományos kísérletek filmen való megörökítése megkönnyíti majd azok tanulmányozását. A mozgókép üzletszerű kiaknázása nem érdekelte őket, édesapjuk irányításával néhány évig hasznosították találmányukat, majd visszatértek korábbi fotóipari tevékenységükhöz.

Louis egész életében folytatta tudományos kutatásait, többek között foglalkozott a színes filmmel, és kidolgozta a térhatású film egyfajta technológiáját.

110 éve született Gobbi Hilda

1913. június 6-án született Gobbi Hilda, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő.

Örökös Tagja a Halhatatlanok Társulatának, érdemes és kiváló művész. Ismertebb filmjei: Az aranyember, az Elektra, az Édes Anna, a Tanár úr kérem..., a Mágnás Miska, a Nyolc évszak, a Színes tintákról álmodom, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül, A vőlegény nyolckor érkezik, a Pillangó, A helység kalapácsa, valamint A hölgy egy kissé bogaras.

60 éve született Jason Isaacs

Jason Isaacs angol színész, a gyermekfilmek gonoszfigurája Liverpoolban született 1963. június 6-án. Olyan filmekben játszott gonosz szerepekben, mint például a Peter Pan-film Hook kapitánya vagy a Harry Potter-filmek Lucius Malfoya. Játszott továbbá A katona, az Egy kapcsolat vége, a Halálhajó és a Sárkányszív című filmekben.

141 éve szabadalmaztatták az elektromos vasalót

1882. június 6-án Henry W. Seely New Yorkban szabadalmaztatta az elektromos vasalót. Mivel azonban elektromos hálózat még nem volt mindenhol, és a költségek is jelentősek voltak, az új elektromos vasalók eleinte nem voltak igazán sikeresek.

Az 1920–30-as években aztán az elektromos vasaló is egyre elterjedtebbé vált, az egyedi gyártást felváltotta a gépi tömeggyártás. Az 1920-as évektől kezdve a teához és a borotválkozáshoz vizet is melegítő elektromos úti vasalók is elterjedtek.

A harmincas évek közepére pedig termosztát beépítésével az elektromos vasalók túlmelegedésének problémáját is megoldották. 1939-re az amerikai háztartások 52 százalékában már villanyvasalót használtak. Az Amerikai Egyesült Államokban az 1940-es években feltalálták a gőzölős vasalót is, ami további lépést jelentett a könnyű vasalás felé: a vasalóba töltött víz gőzzé válva a talp nyílásain áramlik ki.