A frontérzékenyek készüljenek, bekeményít hétfőtől az időjárás

A fronthatás újra nagy változást hozhat, ami az egészségünket is befolyásolhatja.

Fel kell készülnünk a fejfájásra/Illusztráció Forrás: Pexels

Érkezik a front

A vasárnap este érkezett, magassági hidegfront jellegű változás ellentmondásos hatást vált ki. A szárazabb légtömeg pozitív és negatív hatásai különböző módon érintik majd a frontérzékeny emberek szervezetét. Ez a fronthatás jelentős változással lehet az egészségi állapotunkra is. A napos idő mellett gomolyfelhők is képződnek, de nem valószínű jelentős csapadék. Az északi szél fokozódik, és a csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Hétfőn nem várható markáns front, de egész nap enyhe hidegfront jellegű helyzetet tapasztalhatunk majd – tudtuk meg a meteoklinika oldaláról.

Jó hír, hogy a koncentrálási nehézségek és a fáradékonyság is csökken. A maximális hőmérséklet 3-4 fokkal alacsonyabb lesz, mint szerdán, és az élénk szél is frissítő hatást gyakorol. Napközben lesznek légköri események a magasban, de csak enyhe panaszokat tapasztalhatnak az érzékenyek. Ha Ön is ebbe a csoportba tartozik, akkor kisebb fejfájást és fokozódó görcsös panaszokat tapasztalhat. Fontos, hogy egész nap fogyasszon több folyadékot, különösen szénsavmentes ásványvizet vagy csapvizet.

A jelenlegi légköri helyzet nyugaton nem okoz erős tüneteket. Ha korábban fáradékony volt vagy migrénnel küzdött, pozitív változásokat tapasztalhat ezen a területen. Az alvászavarai megszűnnek, és javul a teljesítőképessége. Azonban kissé fokozódhat az ingerlékenység, és a gyerekek is agresszívabbak lehetnek a megszokottnál.

Hatással van az életünkre

Az idő igazán kedvező lesz a kirándulni vágyóknak, azonban érdemes felkészülni a nagyon erős UV-sugárzásra is. Emiatt akár a 40 faktoros naptejeket is előkészíthetjük, hogy biztosan védve legyünk a káros sugaraktól. Ezenkívül a kiruccanásokhoz érdemes felkészülni az allergiásoknak is, hiszen a pollenhelyzet egyre fokozódik. Az érintettek, ha lehet, kerüljék a mezőket és réteket. Az utazáshoz pedig készítsünk be napszemüveget, hogy elkerüljük a nap erőssége miatti közlekedési baleseteket.