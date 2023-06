Megdöbbentő felvételek: durván elárasztotta az eső Budapestet is

Ugyan Medárd napját (június 8.) Budapest megúszta nagyobb eső nélkül, a pénteki napot már nem. A reggeli órákban leszakadt az ég, és igen rövid idő alatt nagyon sok csapadék lehullott, helyenként 30-40 mm, sőt, akadt olyan terület a 18. kerületben, ahol több, mint 50 mm eső esett.

Behajtani tilos tábla a 18. kerületi center parkolójánál – ha valaki akarna, valószínűleg akkor sem tudna behajtani (Fotó: Metropol/MG)

A rengeteg víz több kerületben okozott villámárvizet és komoly fennakadásokat a közlekedésben. Sőt, többen arról számoltak be lapunknak, hogy már a házakba, pincékbe is befolyik a víz, de aki száraz lábbal akart kiszállni a kocsijából, az sem járt sikerrel. Sajnos a csatornák nem győzik elszállítani a hirtelen leesett, nagy mennyiségű csapadékot.

Ez az építmény „vagy valami, vagy megy valahova”, de lehet, arra szolgál, hogy már messziről ki lehessen szúrni, nagy a baj (Fotó: Metropol/MG)

Esik még, de meddig?!?

Az időjárás-előrejelzések szerint a mai nappal még nincs vége az esőzéseknek. Sajnos nemhogy strandidő nem lesz a következő időszakban, de a szabadtéri programoknak sem fog kedvezni a következő hét. Hideg ugyan nem lesz, legalábbis a koponyeg.hu számításai szerint, ugyanis szombaton még 25 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála, ám záporokra és zivatarokra továbbra is lehet számítani. Hétfőtől pedig igazán pocsék időnk lesz. Akkor már csupán 22-23 fokig melegedhet fel a levegő, de a tartósan csapadékos részeken még ennél is hűvösebb lehet. Hétfőn még talán láthatjuk a napot, de utána legközelebb jövő hét szombaton bújhat elő.

Az áradás ugyan már lement a reptéri, gyorsforgalmi úton, de még mindig rendőrök irányítják a forgalmat Fotó: Metropol/MG

Az eumet.hu előrejelzése még borúsabb képet fest. Jövő hét hétfőre és keddre még némi napsütést jósolnak, de 20-22 foknál nem lesz melegebb, sőt szerdán maximum 19 fokra kúszhat fel a hőmérő higanyszála. Ettől a naptól kezdve pedig gyakorlatilag minden nap számíthatunk esőre, vagy rövidebb záporra, zivatarra. Az igazi strandidő a meteorológiai portál szerint június 22-én kezdődik.