„Már nagyon várunk haza” – kétségbeesetten keresik Szuszmákot, a kis rókát

Továbbra is kétségbeesetten keresi a gazdája azt a rókát, aki még pár napja tűnt el Pilisszántóról. Az állat teljesen szelíd, ugyanakkor nem boldogul el kint a szabadban. A róka még csütörtök reggelre ásta ki magát az otthonából, és azóta se tudni róla semmit.

Lelkileg nagyon kivagyunk, mivel egy családtagot keresünk. Egy iszonyatosan boldog kis rókáról van szó, akit már nagyon várunk haza

– mondta megtörve a Metropolnak Kozek Anita.

A róka gazdája szerint a Rókales nevű állatbefogó sokat segít nekik azért, hogy kézre kerítsék az állatot, élve fogó csapdákat is kiraknak, és éjjel is kint vannak a terepen. Szuszmák csippel van ellátva, és egy piros nyakörvet visel. A gazdája már 8 napos kora óta neveli az állatot, így nem meglepő, hogy rendkívül a szívéhez nőtt az elmúlt tíz év alatt. A nő most a Facebookon kért segítséget, a Metropol úgy tudja, hogy az állat továbbra sem került elő még.

A róka gazdája a Budapesti Vadasparkban dolgozik, és már rengeteg állatot felnevelt, ilyen volt Szuszmák, illetve Mia, az őz is, amit szintén ő nevelt fel. A vadaspark munkatársa szerint ezek az állatok megismerik az embert, a mozgásainkat, szokásainkat.

A legnagyobb probléma az, hogy nem visszavadíthatóak, mivel a rókának az ember egyenlő lesz a biztonsággal. Az állat mindent megtesz azért, hogy visszamenjen a lakóövezetbe, hogy ételhez jusson

– hívta fel a figyelmet.

Kozek Anita óva inti az embereket attól, hogy rókát tartsanak, a nő úgy véli, hogy a rókáknak a vadonban van a helyük, mivel vadállatok. Szuszmák ezzel szemben kutyák között nőtt fel, és úgy is viselkedik, egy légynek sem tudna ártani.