Május 10. a madarak és fák napja

1902-ben, Párizsban az európai országok egyezséget kötöttek a hasznos szárnyasok védelmének érdekében. Az 1906. évi I. törvénycikk szerint minden év májusában egy napot az iskolákban arra kell szentelni, hogy megismertessék a diákokat a hasznos madarakkal.

Kék cinege ül egy ágon. Ma van a madarak és fák napja Fotó: Pixabay.com

A világon először Chernel István ornitológus szervezte meg, 1902-ben, hazánkban. A természetvédelmi törvény 64. § szerint „Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság – különösen az ifjúság – természet védelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia.”

Három hete folyamatosan csökkenek az üzemanyagárak

Szerdán tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára – hívta fel a figyelmet a holtankoljak.hu.

A benzin esetében literenként bruttó 15 forint csökkenés várható, míg a gázolajért a kutaknak literenként bruttó 10 forinttal kell kevesebbet fizetniük. A 95-ös benzin május 8-án 570 forint/liter áron volt kapható, így szerdától azonban 555 forint/liter lesz. A gázolaj a hétfői 553 forint/liter ára után szerdától 543 forint/liter lesz.

Fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt 3 hétben folyamatosan csökken a hazai üzemanyagok ára. Április 19-e óta a benzin közel 60 forinttal kerül kevesebbe, míg a gázolaj ára bruttó 50 forinttal csökkent.

25 éve tartották meg az 1998-as országgyűlési választások első fordulóját

Az első fordulót május 10-én, a másodikat május 24-én tartották. A megjelenési arány országosan az első fordulóban 56,26 százalék, a másodikban 57,01 százalék volt. A választások után a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz), a Független Kisgazdapárt (FKGP) és a Magyar Demokrata Fórum (MDF) alakított kormányt.

Ma van a mentők napja Magyarországon

1887-ben ezen a napon alakult meg az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi orvos kezdeményezésére.

A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az Országos Mentőszolgálat és ez által a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az Országos Mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja az oxyológiát, azaz a mentéstant.

Május 10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük a mentők napját Magyarországon. Ezen a napon kitüntetéseket, pénzjutalmakat adnak át az életmentésben élenjáró orvosoknak, mentősöknek, valamint egészségügyi dolgozóknak.

180 éve mutatták be az Egressy Béni által megzenésített Szózatot

Vörösmarty Mihály művét, melyet 180 évvel ezelőtt Egressy Béni zenésített meg, a Nemzeti Színházban mutatták be.

„Átmentem Fotópályázat”

Fotópályázatot hirdetett a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ, a Robert Capa Fotográfiai Központ és a Városliget Zrt.

Az emberi teljesítő képességhatárait feszegető, a másoknak bátorságból, az álmok megvalósíthatóságának lehetőségéről példát mutató világszenzáción készült fotókból a legjobb százat választja ki a szakmai zsűri és vándorkiállításon bemutatja a nagyközönségnek.

A pályázatra minden 18. életévét betöltött pályázó jelentkezését várják. Egy pályázó összesen 5 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül. A pályamű állhat egyedi képből vagy képsorozatból. Egy képsorozat legfeljebb 9 képet tartalmazhat. Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyszerre egyedi képként és sorozat részeként is.

Pályaművek az alábbi kategóriába adhatók be:

Előkészület (egyedi) Cirkusztörténelmi pillanat (sorozat) Világszenzáció (egyedi) Nézők és látogatók (egyedi) Portré (egyedi)

A fotópályázattal kapcsolatos további információkért látogass el a https://atmentem.econtest.hu/main oldalra.

Scruton: Iszunk, tehát vagyunk!

Négy akkordra épülő pop sláger és vidéki szocialista művelődési ház. Ez lenne a kultúra? Van, aki szerint igen. Épp úgy, mint Mozart Requiemje és a párizsi Notre-Dame – hiszen a kultúra az emberiség anyagi és szellemi javainak összessége. De lehet, hogy a szónak van mélyebb értelme is?

A választ Christopher Dawson, T. S. Eliot, Russell Kirk és Roger Scruton segítségével kereshetjük azon a szerdai pódiumbeszélgetésen, ahol dr. Szilágyi B. András PhD, művészettörténész, a MOME adjunktusa; Kiss Bertalan, vallástörténész és Pogrányi Lovas Miklós eszmetörténész, az Axióma munkatársa értekeznek majd a kultúráról.

Az V. kerületi Veres Pálné utcában május 10-én útjára induló Scruton legújabb rendezvénysorozatának címe: Iszunk, tehát vagyunk!