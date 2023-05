Megkérdeztük a helyieket, hogy mit szólnak Azariah díszpolgárrá avatásához: ez a kendőzetlen véleményük

Azahriah, azaz Baukó Attila jelenleg az egyik legsikeresebb hazai előadó a zeneiparban. Dalait milliók éneklik, nemrég pedig teltházas koncertet adott a Papp László Sportarénában. A 21 éves Baukó Attila először YouTube-csatornáján tett szert ismertségre, mint Paul Street, dalait pedig 2019-ben kezdte publikálni Azahriah művésznéven. Azóta már szinte alig lehet jegyet kapni koncertjeire és a fiatalok egyik kedvence lett. A zenész sosem titkolta, sőt, zenéiben fel is vállalta, hogy Újpalotán született, és igazi lakótelepi gyerekként élte a mindennapokat. A Szosziazi című dalában nem csak szövegileg, de vizuálisan is megjelennek Újpalota emblematikus épületei, helyei. Talán éppen ezért vetődött fel az ötlet az Index.hu szerkesztőségében, hogy Azahriah legyen Újpalota díszpolgára. Most megkérdeztük a palotaiakat, hogy mit szólnak ehhez.

Azahriah Újpalotán született és élt, amire gyakran kitér dalszövegeiben is. Fotó: Kiss Annamarie

„Én celebeket nem avatnék díszpolgárrá, és Azahriah lassan az"

Baukó Attila Újpalotán nőtt fel, lakótelepi emlékei pedig átszövik dalszövegeit, olyannyira, hogy új lemezét, a Mementót is Újpalota ihlette. A Memento emlékmű ugyanis a XV. kerületi Hartyán Általános Iskola előtt áll, és a régi pestújhelyi temetőnek állít emléket, melyre a lakótelep épült. De nem kell Pestújhelyig menni, már a főtéren sétálva is szembejön velünk palota emblematikus épülete, a Víztoronyház, mely a főváros legmagasabb lakóépülete, és mely Azahriah egyik klipjében is főszerepet kap. Ezek alapján nem kérdőjelezhető meg a fiatal zenész Újpalotához való kötődése, de hogy mindez elég-e ahhoz, hogy díszpolgárrá avassák az már más kérdés. Éppen ezért is voltunk rá kíváncsiak, hogy mit szólnak az ötlethez Újpalota lakói.

Szerintem példamutatóan kellene viselkednie egy díszpolgárnak, amit követhetnek a fiatalok. Azahriahról pedig szerintem mindenkinek ugyanaz a botrány jut eszébe a Szolnoki Palacsintafesztiválról, ez pedig nem illő egy ilyen címhez

– nyilatkozta Lejla, aki bár hallotta már a zenész pár dalát, nem tudta, hogy újpalotai származású.

Sok underground rapper is beleírja a szövegébe a származási helyét, mégsem lesz belőlük díszpolgár. Ez kevés, valami kultúrálisat kellene adni ehhez

– tette hozzá Feri, aki szerint nem jó ötlet celebeket díszpolgárrá avatni, Azahriah pedig lassan azzá válik. Nem ért ezzel egyet azonban Bence, aki szerint jó ötlet lenne a művészt ilyen címmel kitüntetni.

Én adom, hogy díszpolgárrá avassák, szeretem Azahriaht. Koncertjén még igaz nem voltam, de majd egyszer el akarok jutni és szerintem megérdemli, hogy Újpalota díszpolgára lehessen. Örülök neki, hogy Újpalotát is megemlíti a dalokban és nem felejti el, hogy honnan indult

– árulta el Bence, aki szerint az egy elismerni való dolog, hogy ennyi idősen ekkora zenei sikert elért és ilyen dalszövegeket ír Azahrah.

„Szerintem egy díszpolgár feladata, hogy a kerület érdekében dolgozzon és tegyen az emberekért, a környezetért. Az nem elég, hogy zenész, de ha megválasztják annak, engem az sem zavar különösebben" – nyilatkozta nevetve Mária.

A megkérdezettek között volt azonban olyan is, aki fel sem ismerte a zenészt névről, amíg nem mutattunk róla fotót, vagy épp csak a nevét ismerte, a munkásságát nem igazán.

A palotaiak szerint az kevés a díszpolgársághoz, hogy valaki sikeres zenész. Fotó: Nagy Zoltán

Megkérdeztük az önkormányzatot is

A különös ötlettel kapcsolatban felkerestük a XV. kerületi önkormányzatot is, hogy elárulják, felmerült-e bennük az az eshetőség, hogy Azahriah díszpolgár legyen Újpalotán. Kérdésünkre azt felelték, hogy szerdán bővebben nyilatkoznak a Metropolnak ezzel kapcsolatban, cikkünk megjelenéséig azonban nem állt módjukban. Amint megkapjuk válaszukat, cikkünket frissítjük. Deschelák Károly, Rákospalota 4.sz választókörzetének képviselője azonban május 26-án az Újpalotai csevegők nevű Facebook csoportban így reagált a felvetésre:

Ha nem is egyből díszpolgár, de általa felkerültünk a magyar zenei térképre. Kezdeményezője és támogatója leszek, hogy elismerésben részesüljön

– írta bejegyzésében. Ezek alapján tehát nem kizárt, hogy legközelebb már úgy hallhatunk a népszerű zenészről, Azahriahról, mint Újpalota új díszpolgáráról.