Igazi karibi hangulat lesz nyáron a megújult Városligetben – ingyenes programokkal várnak

A Városliget Budapest kulturális szíve lett, ahol idén nyáron új attrakciókkal várják a látogatókat. Számos ingyenes családbarát programmal készülnek a 2023-as nyári évadra: a családok salsázhatnak, Thai Chi mozdulatsorokat sajátíthatnak el, de akár vezetett sétákon is részt vehetnek a Ligetben. Mindezek mellett az egyéves BalloonFly kilátó is várja a látogatókat, hogy 150 méter magasra repíthessen.

Egyéves a BalloonFly kilátó a Városligetben: osztatlan a sikere az attrakciónak – Fotó: Palkó György

Salsa és Thai Chi is várja a családokat

Az idei év talán minden idők legizgalmasabb éve lesz a Városligetben, hiszen az egész családnak készülünk attrakciókkal. Azt gondolom, hogy a hét 7 napján, a nap 24 órájában van miért kijönni a Városligetbe

– mondta el Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, aki kiemelte, hogy míg a gyerekeket színház és környezetvédelmi játékok várják nyáron, addig a felnőttek karibi hangulatban, élő zenére táncolhatnak majd a Ligetben, vagy akár a Thai Chi mozgásos meditáció gyakorlatait is elsajátíthatják. Mindemellett pedig a kutyás gazdikat is érdekes programok várják, ahogy azokat is, akik egy vezetett séta keretében elmélyülnének a Városliget titkaiban.

A ballon kilátó első születésnapján megnyitotta nyári évadát a Liget Budapest – Fotó: Palkó György

A ballonkilátó az egyik legnépszerűbb attrakció

A BalloonFly éppen egy éve emelkedett először a magasba mint Budapest új kilátója, egy év alatt pedig négyezerszer szállhattak fel vele az emberek a város fölé. Ez idő alatt nemcsak szokásos turistaattrakcióvá vált a ballon, hanem romantikus helyszínné is, ahol sokan mondták ki a boldogító igent.

A BalloonFly első éve fantasztikus élményeket és igazán különleges pillanatokat hozott nemcsak a látogatóknak, hanem nekünk is. Kollégáinkkal szemtanúi lehettünk több lánykérésnek, teret adhattunk élő zenei produkcióknak, de még az amerikai „Nagy Ő” című népszerű televíziós műsor is nálunk forgatta egy epizódját. Az elmúlt év legkedvesebb és egyben legfontosabb állomása a Bethesda Gyermekkórházzal kötött együttműködésünk volt, melynek eredményeként az intézményben tartósan gyógyuló gyermekeket és gyógyítóikat repíthetjük a magasba, ezzel is segítve feledni a nehéz időszakot

– ismertette a BalloonFly első évének eredményeit Závodszky Zoltán, a BallonKilátó Zrt. vezérigazgatója.

Sokan vidékről is eljönnek a megújult Ligetért, és ez bizonyosan idén nyáron sem lesz másképp – Fotó: Palkó György / Liget Budapest

A Liget+ tagság számos kedvezményt tartogat Az ingyenesen kiváltható Liget+ tagsággal térítésmentesen vehetnek részt a látogatók a nyári évad programjain, de a vezetett sétákra szóló jegyeket is kedvezményesen vásárolhatják meg. A Liget+ tagsággal teljes lehet az élmény, és nem kell messzire menniük a fővárosiaknak ahhoz, hogy élménydús legyen a nyár. A programok és a Liget+ részletei, valamint az időpontok a Liget Budapest honlapján érhetők el.

Mi is felemelkedtünk a ballonnal, nézd meg az erről készült videót!