Elment az esze: a nézettség miatt okozott repülőbalesetet a youtuber – Videó

Trevor Jacob tavaly videóra vette, ahogy egy sétarepülőt vezet, majd nagy magasságból ejtőernyővel kiugrik, irányítás nélkül hagyva a gépet. Bár azt állította, hogy a légijármű meghibásodott, az amerikai hatóságok vizsgálata azt derítette ki, hogy szó sem volt ilyesmiről, életveszélyes mutatványát kizárólag azért hajtotta végre, hogy növelje nézettségét.

Fotó: Trevor Jacob

A 29 éves amerikai férfi ugyanis youtuber, csatornájának mintegy 140 ezer feliratkozója van. Főleg olyan tartalmakat oszt meg, amin extrém sportokat űz. Utolsó videóját azelőtt töltötte fel, hogy eljárás elindult ellene. A hatóságok azért léptek fel a törvény szigorával, mivel a vakmerő akcióval nemcsak önmagát, hanem másokat is veszélyeztetett, hiszen a magára hagyott gép vezető nélkül könnyen tragédiát okozhatott volna.

A pilóta most bűnösnek vallotta magát, igaz, csak a szövetségi nyomozás akadályozásában – írta meg a The Guardian. Az amerikai Igazságügyi Minisztérium szerint tettéért így is 20 év börtönbüntetésre is ítélhetik, ami nemcsak youtuberkarrierje végét jelentheti, hanem egész életét tönkreteheti.