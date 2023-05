Budapesti nyugdíjasgyilkosság: „Úgysem kapnak el!” – üzente a menekülésben lévő lány

Sokkoló hír borzolta fel a kedélyeket a csöndes, XVI. kerületi, kertvárosi utcácskában vasárnap (május 28.), miután rendőrök lepték el a környéket. Hamarosan kiderült, hogy brutális gyilkosság történt: az egyik családi házban élő, mindenki által kedvelt Miklós bácsit holtan találták saját otthonában.

A férfi nagyon elővigyázatos volt, ezért nem értik, hogyan jutott be hozzá Dzsennifer – Fotó: Bors

Magzatpózban feküdt a konyhában

Bár a Bors szerint a férfi híresen zárkózott életet élt, ismerőseivel és szomszédaival tartotta a kapcsolatot, így nem csoda, ha a mellette élőknek gyanús lett, hogy Miklós bácsit jó pár napja nem látták kijönni az ajtón. Ezért vasárnap úgy döntöttek, hogy bemennek a férfihoz, a házban azonban hátborzongató látvány fogadta őket: Miklós bácsit a konyha padlóján, magzatpózba fekve találták meg, a férfi pedig jól láthatóan nem élt, ugyanis a testén az elmondások alapján furcsa, fekete foltokat láttak.

Egyik szomszédasszonya, akinek a férje rokona is az idős áldozatnak, a lapnak elmondta, hogy még most is kísértik a történtek. Elárulta, hogy ők a férjével azért mentek át, mert a másik szomszéd nem mert egyedül bemenni Miklóshoz.

„A redőny fel volt húzva, az ablakok bezárva, gyanús lett neki. Volt kulcsa, de egyedül nem mert bemenni, így mi is bementünk vele a férjemmel. Sajnos megláttuk szegény Miklóst a konyha padlóján” – mondta kedden az asszony a lapnak.

Nem tudják, hogyan jutott be Dzsennifer a nyugdíjashoz

A szomszédok természetesen azonnal értesítették a rendőröket, akik nagy erőkkel kezdték meg a nyomozást, melynek keretében, az utcabeliek szerint, a környék kamerával felszerelt házairól is bekérték a felvételeket. Nem sokkal később így ki is adták a körözést a feltételezett tettes, a miskolci születésű, de Budapesten élő, mindössze 25 éves Ruszó Dzsennifer ellen. Miklós bácsi ismerősei nem értik, hogy a nő hogyan férkőzött a zárkózott, elővigyázatos férfi kegyeibe.

Nem járt el egyáltalán otthonról, még piacra vagy postára sem, emellett mindig bezárkózott. Ha csöngettünk vagy kint kertészkedtünk, kijött, de egyébként mindig zárta az ajtókat, hiszen egyedül élt. Nem tudjuk, ki lehetett ez a nő, nemigen jártak Miklós bácsihoz idegenek, bár előző héten két ismeretlen nő csöngetett be hozzá

– osztotta meg a szomszéd.

Ruszó Dzsennifert körözi a rendőrség – Fotó: Police

Kérkedett a gyanúsított

A szomszéd azt is elmondta, hogy nem sokkal később kiderült, hogy a történtek előtt napokkal már eltűnt egy bizonyos összeg Miklós bácsi számlájáról, mi több, azt is elárulták, hogy a jelenleg is szökésben lévő fiatal nő később még azzal is kérkedett, hogy elszökik:

Ezt mi is csak pletykákból hallottuk, hogy a nő állítólag kérkedett vele, hogy nem fogják elkapni. Mindenesetre mi reméljük, hogy elfogják. Miklós bácsi mindenkivel kedves volt, jóindulatú. Két fiút neveltek fel a feleségével, nagy szeretetben, akivel példás házasságban éltek évtizedekig. Az emlékének jár annyi, hogy elfogják és leültessék a gyilkosát

– szögezte le egy helybeli.

A gyilkossággal gyanúsított nő után cikkünk megjelenésekor még mindig folyt a hajtóvadászat, a rendőrség közleménye szerint körözik.