„Közölte a BKK-ellenőr, hogy a bérlet lejárt, és rendőrt hív, majd azt mondta, csak viccelt” – csalásokra gyanakodnak az utasok

Több utas is panaszkodott az elmúlt időszakban a közösségi médiában arra, hogy összetűzésbe kerültek BKV-ellenőrökkel utazás közben. Az ellenőrök ugyanis azt állították az érvényes bérletről, hogy hamis. Most utánajártunk az ügynek, és megkérdeztük a BKK-t is, mi állhat a csalásgyanús ügyek hátterében.