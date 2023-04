Újabb megindító összefogás Gödöllőn - számos család húsvétja válhatott igazi ünnepé

A pizzériatulajdonos Emese szerint, ha tudunk, akkor segítenünk kell a bajbajutottakon.

Rengeteg meglepetést tudtak vinni a családoknak Forrás: Emese

Korábban is segítettek

Emese elmesélte nekünk, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy egy kis közösséggel megpróbáltak összefogni és segíteni azoknak, akik éppen rászorulnak. Mindig is azt vallotta, hogy ha tud, akkor segít a bajbajutottaknak, gyermekét is így neveli.

Én világ életemben úgy éltem, hogy ha volt, akkor adtam

– mesélte lapunknak, amikor arról érdeklődtünk, hogy hogyan alakult ki ez a kezdeményezés.

Az első kis „magánakciót” még nyáron indította. Emeséjéknek pizzériájuk van, ahol azt a felajánlást tette, hogy szeretne megvendégelni olyan gyermekes családokat egy pizzára, akik nem tehetik meg, hogy rendeljenek maguknak. A felajánláskor Emese rengeteg olyan emberrel ismerkedett meg, akik szívesen segítenek másoknak, ha idejük és pénzük engedi, így először a baráti körből, majd a környékükről többen elkezdtek csatlakozni. Végül még egy külön közösségi média csoportot is létrehoztak, amibe mindannyian jelzik, ha tudomásukra jut, hogy valakinek segítségre van szüksége és megpróbálnak megoldást találni a problémákra.

Sokaknak jutott a húsvéti csülökből Fotó: Emese

Húsvéti meglepetés számtalan családnak

Az eredeti terv az volt, hogy pár családnak tartós élelmiszert visznek, amit Emese meg is osztott egy gödöllői Facebook csoportban, azonban a történet itt nem ért véget, hiszen többen is úgy gondolták, hogy ők is szeretnének húsvét alkalmából segíteni. Ennek következtében bőven túlszárnyalták az eredeti terveket, így sok család asztalára kerülhetett tartós élelmiszer és egy úr által felajánlott csülök, továbbá szalámi.

Mindig nagyon örülnek, megható látni azt, ahogy reagálnak, amikor érkezünk

– mesélte boldogan Emese, aki szerint nagyon fontos, hogy ha nem is dolgozunk alapítványnál, de időnk, pénzünk vagy energiánk engedi, akkor valamilyen módon segítsük az embertársainkat.

A legmegindítóbb történet számára az volt a húsvéti segítségnyújtásuk során, hogy egy család nem tudta kifizetni a számláit, ezért nekik is próbáltak segíteni, a gyűjtésbe pedig egy anyuka is becsatlakozott, aki szintúgy több gyermeket nevel, de ezer forinttal szeretett volna ő is hozzájárulni a számlákhoz. Mivel még maradt a csülökből, amit szét akartak osztani, így meglepték őket is vele, ezzel is húst rakva egy több gyermekes család asztalára.