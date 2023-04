Te gondoltad volna? – Április 11. a magyar költészet napja

A magyar költészet napjának alkalmából minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket.

József Attila Fotó: Közkincs

Az első ilyen ünnepet 1956 júniusában tartották, a nyári ünnepi könyvhéten, és csak 1964-ben kapcsolták József Attila születésnapjához. Az akkori szovjet mintát követve 1955-től kezdve tartottak ilyen ünnepet. A következő költészeti ünnepet 1961-ben tartották, majd az Magyar Írók Szövetsége javaslata alapján a Magyar Szocialista Munkáspárt agitációs és propaganda osztálya 1963-ban döntött az ünnepnap április 11-re időzítéséről. Kezdetben a súlypont a munkásmozgalmi líra volt, később az ünnep egyre inkább eltávolodott ettől. Egyike a kevés számú ünnepnek, amely a Kádár-korszakban született, és a rendszerváltás után is folytatódott. Az ünnep egyik érdekessége, hogy Magyarországon kívül a szomszédos országok magyarlakta területein is megünneplik.

Ma van a Parkinson-kór világnapja

A Parkinson-kór vagy „reszkető bénulás” (latinul: paralysis agitans) az Alzheimer-kórhoz hasonlóan lassan előrehaladó, degeneratív idegrendszeri betegség. Az orvostudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan, viszont kezeléssel lassítható, mérsékelhető, elhúzható.

Elsőként James Parkinson írta le a betegséget, ezért róla nevezték el. A betegség során az agytörzs egy része károsodik, mely összefügg a mozgásszervekkel is, ezért mutatnak remegésszerű tüneteket is a betegek. Legtöbbjüknél 50-60 éves korban kezdenek mutatkozni az első tünetek. Az agyban a finom mozgásokat irányító területek mennek tönkre, és csökken a fő ingerületátvivő anyag, a dopamin termelődése is. A kór oka többnyire ismeretlen, bár idegrendszeri fertőzéseken és egyéb degeneratív betegségeken kívül gyógyszerek és kábítószerek is előidézhetik.

Egyre ismertebb a Parkinson-kór

Az egyik legismertebb film, mely a betegséget egy különös szemszögből árnyalja a Szerelem és más drogok (eredeti cím: Love and Other Drugs) című 2010-ben bemutatott amerikai erotikus romantikus filmvígjáték-dráma. A történet az 1990-es évek amerikai Pittsburghjében játszódik és egy gyógyszer-kereskedő (Jake Gyllenhaal), valamint Parkinson-kórban szenvedő fiatal nő (Anne Hathaway) megismerkedését mutatja be.

Híres világsztárokat sem kímél a kór

Az 1961-ben született Michael J. Fox nyugalmazott kanadai-amerikai színész, producer és televíziós rendező pályafutását az 1970-es években kezdte az NBC Family Ties című szituációs komédiájában. Híressé a Vissza a jövőbe című filmtrilógiában (1985–1990), Marty McFly főszerepéért nyújtott alakítása után vált.

1998-ban Fox nyilvánosságra hozta 1991-ben diagnosztizált betegségét, a Parkinson-kórt. Ezt követően a gyógymód felkutatásának szószólója lett, és 2000-ben megalapította a Michael J. Fox Alapítványt, hogy segítse a kutatás finanszírozását.

Megszületett az első magyar olimpiai aranyérem

Athénban 1896. április 6-ától 15-ig rendezték meg az első újkori nyári olimpiát. A magyar sport első olimpiai aranyérmét április 11-én Hajós Alfréd nyerte a 100 méteres gyorsúszásban, majd egy óra múlva az 1200 méteres gyorsúszásban is diadalmaskodott. Teljesítményének értékét növeli, hogy a tengervíz hőmérséklete mindössze 13 Celsius-fok volt.

Később labdarúgó lett, 1901-ben tagja volt az első magyar bajnokcsapatnak, a Budapesti Torna Clubnak, 1906-ban pedig egy esztendőn át a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya volt.

Miután visszavonult az aktív sportolástól, építészmérnökként dolgozott. A szellemi olimpián is indult: 1924-ben Lauber Dezsővel közösen készített stadionterve ezüstérmet nyert Párizsban; az aranyérmet nem ítélték oda. Számos épületet tervezett: a nevét viselő margitszigeti fedett Sportuszodát, az első magyarországi stadiont, az újpesti Megyeri úti sporttelepet és az Arany Bika Szállodát Debrecenben.

Lassan mérséklődik a télies időjárás

A hétfői esős, borongós időjárást követően kedden némiképp felszakadozik majd a felhőzet. A nappali és az éjszakai hőmérséklet is emelkedik majd, aminek köszönhetően talán végre tavaszi időjárásban lehet részünk. A nappali hőmérséklet 15 Celsius-fok, míg az éjszakai hőmérséklet 7 Celsius-fok körül várható – írta meg a Köpönyeg.

75 éves lett a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút

Április 11-én ünnepli 75. születésnapját a budapesti Gyermekvasút, és ennek örömére izgalmas programokkal várják az egész családot az első szakasz indulóállomásán, a Széchenyi-hegyen.

Járműbemutatókkal, kézműves-foglalkozásokkal, megemlékezésekkel készülnek, és egy a kisvasúttal egyidős nosztalgiabuszt is megtekinthetünk. Az ünnepi alkalom miatt sűrűbben közlekednek majd a vonatok a teljes vonalon.

Tárlatvezetés gyerekeknek

Április 11-én tárlatvezetések és kreatív workshop várja a kicsiket és szüleiket a Magyar Nemzeti Galériában. A festmények segítségével ezúttal az ízek és illatok nyomába eredhetnek a 9–12 év közti gyerekek.