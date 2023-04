Rettegnek a járókelők Zuglóban: balesetveszélyessé vált a kereszteződés

A megemelkedett forgalom, az elkopott bicikliutak és zebrák miatt szinte lehetetlen biztonságosan közlekedni a Hungária–Kerepesi út kereszteződésében. Március közepén öt embert sodort el egy járókelők közé hajtott autó a metró és az 1-es villamos közötti járdaszigetről.

Borbély Ádám fideszes képviselő úgy látja, megérett a helyzet a kerületben lévő csomópont halaszthatatlan felújítására, képviselőtársával együtt levélben fordultak Horváth Csaba szocialista polgármesterhez, hogy a Fővárosi Közgyűlés tagjaként is tegyen azért, hogy a zuglói csomópont balesetveszélyes állapota megszűnjön.

A nagy forgalmat bonyolító közlekedési csomópontok elsődlegesen fővárosi fenntartásúak. A Fővárosi Önkormányzat cégeinek kellene biztosítani azt, hogy rendesen fel legyenek festve például a zebrák és a bicikliutak, amely Zugló-szerte elhanyagoltak. A Hungária krt.–Kerepesi út kereszteződésében is ez tükröződik, a szomorú baleset példázza. Azonnali megoldás szükséges! Itt egy egyszerű szegélyemeléssel is meg lehetne védeni a gyalogosokat, amely megakadályozza a felhajtást. Itt az ideje, hogy végre rendbe tegyék a kerület járdáit és gyalogátkelőhelyeit, megkönnyítve ezzel az itt lakók életét

– mondta a Metropolnak Borbély Ádám. A fideszes képviselő hozzátette: „Budapesten általánosságban is nagyon rossz állapotban vannak a járdák és az utak, szinte az összes csomópont balesetveszélyes az elkopott felfestések miatt. Úgy látszik, Karácsony Gergelyre hiába várunk, hiszen 3 éve nem tesz semmit azért, hogy a fővárosi gyalogosok biztonságosan közlekedhessenek. Ezért Zuglónak át kellene vállalnia a főváros feladatát, és ha nem megy másként, saját forrásból kellene fizetnie a bicikliutak és zebrák felfestést és ezeknek az óriási forgalmat bonyolító kereszteződéseknek a biztonságossá tételét”.

Zuglóban se szeri, se száma azoknak a zebráknak és bicikliutaknak, amelyekről elkopott a festés. Olyan helyeken is fellelhetőek ezek, ahol oktatási intézmények, tehát gyerekek is vannak

– jegyezte meg a fideszes képviselő.

Ez a zuglóiak véleménye a Hungária krt.–Kerepesi út kereszteződéséről.

Enikő: Nagyon jó lenne, ha biztonságossá tennék. Az időseknek a lámpaváltás is túl gyors ekkora forgalom mellett. Nem egyszer láttunk itt már biciklis balesetet is, akik a járókelőkbe ütköznek. Sok vak is közlekedik itt, közel van az intézet. Az is jó volna, ha nekik bemondanák, hogy mikor vált a lámpa. Problémát okoz a nyomvályú is nyaranta, sok járókelő elbukik benne, de az autóknak is gondot okoz. Szóval volna itt mit csinálni azért, hogy ne legyen balesetveszélyes a kereszteződés.

Ottó: Nagyon figyelmesen kell átmenni, mert könnyen baleset lehet. A zebrák annyira el vannak kopva, hogy nem is lehet már látni őket.

Olga: Kifejezetten félek itt közlekedni. A járdaszigetperem magasítása aktuális lenne, ez teljesen balesetveszélyes! De nemcsak itt, hanem az egész városban nagyon fontos lenne.

Magdolna: Mi lehetne fontosabb az emberi életnél? Tegyék biztonságossá a közlekedést.

Elvíra: Félek itt, korábban csak kocsival jártam erre. Ráadásul még balesetveszélyesebb, amióta bicikliút is van. De ez az egész városra igaz, hazavágták a főútvonalakat a mostanra elkopott bicikliutakkal.

