Nyaktól lefelé lebénult a válogatott röplabdás! 5 évvel balesete után már sétál Peti

Az orvosai azt mondták, hogy már nem fog tudni járni, azonban Fülöp Péter mindannyiukra rácáfolt. Most mankóival már kisebb távok megtételére is képes, ám bevallása szerint addig küzd, míg azok nélkül is képes lesz járni.