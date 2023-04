Mennyire vagy kipihent? Villámteszttel rázzuk fel az elméd!

Ezúttal egy apró kis nyúl tesz téged próbára! Mindössze annyi a feladat, hogy 5 másodpercen belül megtaláld a nyulat az alábbi képen, amelyen épp egy család készül nyaralni. A kislány láthatóan nagyon szomorú az eltűnt állatka miatt, segíts neki megvigasztalódni!

Annyit elárulunk, hogy egy plüssnyulat kell keresned! (Fotó: themindsjournal.com)

Ha nem sikerül előkeríteni a nyulat, segítünk egy kicsit

Úgy hallottuk, hogy a család kutyája lopta el a plüsst, majd bevitte magával játszani az autóba.

Mostanra már biztos te is rájöttél, hogy a nyúl a hátsó ülésen hever. Amennyiben 5 másodperc alatt megoldottad a rejtvényt, kivételes problémamegoldó vagy. Lenyűgöző, milyen gyorsan tudod dekódolni a legbonyolultabb rejtvényeket is. Ha 10 másodper alatt jöttél rá a megoldásra, akkor is büszke lehetsz magadra, de akkor sem kell csüggedned, ha ezúttal nem jártál sikerrel, a próbatételek vállalása már önmagában hozzájárul a fejlődéshez!