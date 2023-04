Meghatotta a felé áradó szeretet az ország legidősebb esztergályosát - Videó!

Szécsényi János a XVI. kerület egyetlen esztergályosa 84 éves kora ellenére mindennap dolgozik esztergapadja mellett, amit nem is tervez abbahagyni egészen száz éves koráig. Elhivatottsága és szorgalma mellett rengeteg erőt merít az emberek szeretetéből is. Korábbi riportunknak köszönhetően a kerületen is túljutott a híre és rengeteg olvasónk nyilvánította ki tiszteletét János bácsi iránt és kívánt jó egészséget neki.

János bácsi büszkén mutatta a mesterlevelét Fotó: Bánkúti Sándor

100 évig nincs megállás

A Metropolnak János bácsi elmesélte, hogy két agyvérzésen és egy medencecsonttörésen is túl van, de ennek ellenére szorgosan dolgozik és nem is szeretné abbahagyni egészen száz éves koráig.

Egy évig alig éltem, mert a medencecsontom itt összetört, a csigolyámnál elszakadt az ideg, úgyhogy nyomorék voltam. Januárban kezdtem el egy kicsit dolgozgatni. De, ha az ember a tévé előtt ül, akkor nagyon hamar kikerül a temetőbe, innen nem visznek el az esztergapadtól az biztos, még bírok állni

– mondta mosolyogva. „Én azzal ijesztgetem a fiúkat, hogy százéves koromban megyek végleg nyugdíjba” – tette hozzá.

János bácsi 84 évesen is esztergál Fotó: Bánkúti Sándor

Záporoztak a pozitív üzenetek a 84 éves mesterhez

Olvasóink imádták János bácsi történetét és rengeteg jókívánsággal árasztották el; például Annamária és Csaba is bíztatta a mestert.

"János bácsi! Ha bírja kérem maradjon még nagyon sokáig és az ön nagy tudásából legyen szíves adjon át a megfelelő embernek-embereknek! Sok egészséget kívánok továbbra is"

- írta Annamária.

A bácsinak teljes tiszteletem, jó egészséget kívánok. Viszont sajnálom, hogy nincs mellette már egy utód, aki a felhalmozott óriási tapasztalatot megtanulja és tovább vigye

- üzente Csaba.

"Nagyon köszönöm a jókívánságokat"

Ismét ellátogattunk János bácsihoz, akinek megmutattuk a korábban készített videónkat, amit nagy szeretettel fogadott. Az esztergályos mester nagyon hálás az összes embernek, aki szépet és jót kívánt neki, kameránk előtt mondott köszönetet nekik.

Nagyon köszönöm a jókívánságokat, hasonló jót kívánok én is mindenkinek, hogy élje meg azt a kort, amit már én is megéltem

- fogalmazott életvidám tekintettel János bácsi: "Jó egészséget kívánok mindenkinek, aki nekem ilyen jókat kívánt."

Videónkban megnézheted, hogy mond köszönetet János bácsi: