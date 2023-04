Figyelmeztetés: nagy tömegközlekedési káosz várható húsvétkor

A nagyobb ünnepek és a hosszú hétvégék rendszeresen okoznak nagyobb káoszt a reptereken, hiszen ilyenkor alapvetően sokkal többen utaznak, és a túlfoglalások is rendszeresen okoznak zűrzavart. A járványhelyzet óta azonban a légitársaságok helyzete drámaivá vált, ugyanis azóta folyamatosan sztrájkok nehezítik a működésüket, emellett az Európai Unió szigorítani kívánja az utas-kártérítést is.

Nem lesz könnyű húsvétkor utazni. Fotó: Shutterstock

Tavaly húsvétkor is hatalmas káosz alakult ki a reptereken a húsvéti időszakban, a sorozatos sztrájkok, túlfoglalások és késések pokollá tették az utazók életét. Azt nem tudjuk, hogy idén is ekkora lesz-e a baj, de annyi bizonyos, hogy problémákkal most is szembe kell néznünk. Az elmúlt pár hétben ugyanis Franciaországban, Nagy-Britanniában, Németországban és Portugáliában is tömegesen sztrájkoltak a reptéri dolgozók, a munkamegtagadás pedig az előttünk álló pár napban is folyamatos lesz.

A Reuters arról értesült, hogy késésekkel egészen biztos számolnia kell minden utazónak, azt azonban még nem lehet pontosan előre látni, hogy mely reptereken, mely légitársaságoknál, mely útvonalakon fog kialakulni nagyobb fennakadás. A társaságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tavalyi katasztrófa ne ismétlődjék meg, ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a helyzetüket nehezíti, hogy a munkamegtagadásról csak a sztájk előtt 24 órával értesülnek, így az utasoknak sem tudják megfelelően lekommunikálni a helyzetet.

A helyzetet csak súlyosbítja, hogy az Európai Unió szigorítani kívánja az utas-kártérítési szabályokat, amely miatt a légitársaságok fel vannak háborodva. Rámutatnak ugyanis, hogy ők kötelezve vannak megfizetni a kártérítéseket az utasok felé, de őket senki nem kártalanítja a légiforgalmi vagy reptéri késések miatt.

Annyit biztosan tudunk, hogy Franciaországban komoly sztrájkokra készülnek, így ott már előre több ezer órás késéssel számolnak. A Ryanair igazgatója amiatt panaszkodott, hogy a francia sztrájkok a francia légtéren való áthaladást is nehezítik, holott az európai forgalom mintegy 15 százaléka ott halad át.