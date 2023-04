Bradács az az anya, aki egy kis umbriai faluban, Po’ Bandinóban végzett kétéves gyermekével, Alexszel, két évvel ezelőtt. A perugiai börtönben raboskodó egykori pornósztárról elkészültek a szakvélemények. A bíróságon ismertetett tények között szerepel egy meglehetősen különös is.

Zátonyra futott a kapcsolatuk

Bradács Katalin és párja, Juhász Norbert kapcsolata még a közös gyermekük születése előtt megromlott, de addig is csak néhány hónapon át voltak együtt.

Amikor a helyzet már kilátástalanná vált, a családsegítő is bekapcsolódott ügyükbe. A kis Alex kezdteben az anyával maradt. A volt pornószínésznő Pestről Dömsödre költözött és egyre agresszívabb lett a gyermekkel. Közben a gyermekelhelyezési per is folytatódott, Katalin esélyei pedig egyre fogytak, várható volt, hogy elveszíti Alexet.

Ezért döntött úgy az anya 2021 szeptemberében, hogy kiszökteti kisfiát az országból.

Rómába repült, de pénze alig volt: 84 ezer forint és 300 euró volt minden vagyona. A szakvéleményekből kiderül: minden bajáért az apát, Norbertet hibáztatta, és ki tudja miért, úgy gondolta, hogy gondjaikat egy olasz show-műsor oldhatná meg.

Hiénáknak írt üzenetet

Katalin jól beszél olaszul, éveken át dolgozott olasz bárokban táncosként, perének tárgyalásán is gyakran tolmács nélkül vesz részt.

Jól ismeri az olasz tv csatornákat, így juthatott eszébe az a képtelen ötlet, hogy az egyik római show-műsor szereplőjének jelentkezik.

Ez volt a Le Iene című szatirikus adás, ahol a problémamegoldást ötvözik a riport műfajával.

Bradács egy e-mailt küldött a szerkesztőségnek, hogy segítsenek Alex elhelyezésében.

A műsor címe Hiénákat jelent és Quentin Tarantino 1992-es filmjének olasz megfelelője. ( Ez a mozi Kutyaszorítóban címmel futott Magyarországon.)

A műsor visszatérő vonása a kettős interjú, amelyben két híres embernek ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, és ők osztott képernyőn, egymás mellé szerkesztve, egymás után válaszolnak. A műsorvezetők is mindig változnak, akadnak közöttük írók, színészek, még showgirl-ök is, de csak sokakat érintő problémákról beszélgetnek, és civil, mint Bradács soha nem kerülhet náluk képernyőre.

A nő elkeseredett levelére éppen ezért nem is válaszolt a római szerkesztőség.

Miért ölt az anya?

Bradács 2021. október 1-én szurkálta halálra kisfiát egy elhagyatott házban, ami korábban a helyi áramszolgáltató ügyfélszolgálata volt. A holttestet a közeli hipermarketbe vitte és a pénztár futószalagjára helyezte. Szörnyű tettét azok után hajtotta végre, hogy értesült a magyar bíróság döntéséről, ami a pici Alexet Norbertnél helyezte el.