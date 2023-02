Felfoghatatlan, mit tett kétéves kisfia megölése után Katalin, most derült minderre fény

Dermedten hallgatta a bíró és az ügyész is, mit tett Bradács Katalin szörnyű tette után. Új tárgyalási napot tartottak a perugiai bíróságon a gyermekgyilkos magyar anya ügyében.

Katalin kegyetlenül végzett a kisfiával Fotó: Bors

Többször írtunk már a megrázó esetről: Bradács Katalin és Juhász Norbert kapcsolata közös gyermekük, a kis Alex születése előtt megromlott, olyannyira, hogy a családsegítő és a gyámhatóság közbelépése is szükségessé vált. A magyar bíróság végül úgy döntött: ideiglenesen az apánál helyezi el a gyermeket, Katalin azonban ebbe nem tudott beletörődni, ezért a picivel együtt Olaszországba szökött. Innen még felvette a kapcsolatot exével, hogy kedvezményeket csikarjon ki belőle, de a férfi annyit ígért csupán, hogy majd a későbbiekben megbeszélik a feltételeket. Ezt követően az apa egy fotót kapott a halott gyermekéről azzal az üzenettel:

Most már egyikünké sem lesz!

A nő ugyanis a kisfiát agyonszurkálta, majd egy élelmiszer-áruház pénztári futószalagjára fektette.

Bradács szerdán sem fogta vissza magát Fotó: Bors

A perugiai bíróságon szerdán az ügyet vizsgáló nyomozókat hallgatták meg. Kiderült: a Bradács Katalin ruházatán talált vér a meggyilkolt kisfiútól származott, és minden bizonnyal fröccsenés vagy érintkezés útján került rá. Ezt követően arról is beszámoltak:

a gyilkossághoz használt késről a vérnyomokat eltüntették, azaz Katalin nagyon is tudatosan igyekezett a bizonyítékoktól megszabadulni szörnyű tette után.

A halottkém is vallomást tett: Alex testén 20 vágást fedezett fel. Ebből hét szúrt jellegű volt, kettő pedig olyan mélységű és olyan területet ért, ami már önmagában is elegendő lett volna a gyermek halálához. Emellett a kisfiú holttestén egyéb, tompa tárgyaktól származó sérüléseket is felfedezett, melyek közt voltak régebbiek is.

Ez egybevág azon tanúvallomásokkal, mely szerint Bradács más alkalommal is erőszakosan viselkedett a védtelen Alexszel.

A tárgyaláson Bradács Katalin is szót kapott, ő azonban ismét botrányt okozott, miután a gyilkosság körülményei helyett arról kezdett beszélni, hogy 2010 előtt hogyan élt Olaszországban. Elmondta, hogy az éjszakában dolgozott, vetkőzött, illetve pornófilmekben szerepelt. A bíró többször is figyelmeztette, hogy eltér a tárgytól, Katalin azonban csak folytatta. A bírónak végül elfogyott a türelme: arra utasította a vádlottat kísérő egyenruhásokat, hogy azonnal szállítsák vissza a börtönbe a nőt.

Katalin tudatosan gyilkolt

Massimiliano Scaringella, Juhász Norbert olaszországi jogi képviselője a Borsnak kifejtette: a tárgyalás a várakozásainak megfelelően alakult.

Abból a tényből, hogy Bradácsnak arra is volt gondja, hogy a kést megtisztítsa, egyértelműen következik, hogy a gyilkosságot nagyon is tudatosan követte el.

Hiába próbálja bizonygatni, hogy nem volt beszámítható állapotban – jelentette ki a jogász.