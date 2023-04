Hódpánik Magyarországon! Egy óriáshód a piacra ment, a másik kutyára támadt, a harmadik sörözni indult...

Az elmúlt időszakban több hódbaleset is történt. Igaz, volt, amelyik állatot a hajnali szürkület miatt először macskának, majd borznak nézték és csupán harmadszorra sikerült a négylábú pontos meghatározása: egy legalább spániel méretű hód ücsörgött a tapolcai piactéren április 21-én – olvasható a tapolcaimedia.hu oldalon.

Fotó: UbjsP/Shutterstock

A piacfelügyelő nagyon meglepődött a korai vásárlójelöltön és inkább jobbnak látta hívni a rendőrséget. A helyszínre Németh Stella rendőr őrmester és Bacsa Ákos rendőr főtörzsőrmester érkezett ki. A gyanús látogatót előbb szakszerűen fogságba ejtették, majd – természetesen nem bilincsben, hanem zöldséges- ládában – elvitték a közeli patakhoz. A szabadlábra helyezés után a nagyra nőtt hód békésen elúszott a Balaton irányába.

Fotó: Bparsons98/Shutterstock

Egy másik hód azonban kevésbé volt békés, ő kiharapott egy darabot egy nagyobb testű kutyából. Budapesten, a Duna-part mentén egyre több hódkolónia él és egyre több a hódbaleset az Óbudai Kutyás Egyesület Facebook-oldala szerint.

A Hajógyári-szigetnél, a K-hídnál és a pünkösdfürdői gátnál is figyeltek már meg a környékünkön hódcsaládot. Szeretjük a hódokat, de ha elszaporodnak az nem jó, nagyon figyelnünk kell nekünk, kutyásoknak erre!

– mondta a Metropolnak Zsófi, az Óbudai Kutyás Egyesület elnöke.

Zsófi elmondta azt is, hogy az utóbbi évben több olyan esetről is tud, ahol majdnem baj lett, és csak a szerencsén múlott, hogy nem esett több eb is áldozatául a hódtámadásnak. Egy kutya azonban nem volt szerencsés, a Római- part Nyárfás söröző lejárónál történt az a baleset, amelynek másfél órás műtét és egy nagy sebhely lett a vége. Április 23-án este a szerencsétlenül járt kutyusból egy hód kiharapott egy darabot, valószínű kicsinyeit félthette, ezért támadhatott. Zsófi felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes körültekintőnek lenni a parton, ha labdát/botot dobunk be kedvencünknek a vízbe, mert súlyos sebekkel térhet vissza.

Az elmúlt hét harmadik hódfőszereplője pedig egy sörgyárat választott ki magának. Április 23-án a mályi madármentők közösségi oldalukon osztották meg a történetet, miszerint a Bőcs melletti sörgyárból hívták őket, hogy egy hód szökött be az épületbe. Az állatvédők a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrével együtt kimentették a kartondoboz alá bújt állatot. Szerencsére itt sem történt sérülés, mindenki megúszta a késő esti eltévedés eseményeit.

A hódok hasznos állatok, azonban az ilyen jellegű találkozások nem veszélytelenek: ha a hód védekezni akar, a nagy fogak nagyon komoly sérülést tudnak okozni emberben és állatban egyaránt.