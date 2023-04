Minek kellenek a pótlóbuszok, ha a teljes vonalon jár az M3-as metró?

Egyelőre érthetetlen okokból hétvégente csak a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a 3-as metró, a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között a buszsávban haladó M3-as metrópótló busszal lehet utazni. Mindezt annak ellenére, hogy a 3-as metró útvonalát teljes hosszában felújították.

Hétköznap a tejes vonalon közlekedik a 3-as metró – Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

A Nagyvárad tér és a Lehet tér állomásokon továbbra is tart a felújítás. Az akadálymentesítés többek között a Határ út metrómegállóban is folyamatban van. Arról már ne is beszéljünk, hogy Karácsony Gergely korábban hiába kampányolt azzal, hogy nyáron milyen meleg van a szerelvényeken. A közelgő nyár ellenére egyelőre nem légkondicionált járművekre szállhatnak fel a Budapesten metróval utazni vágyók.

Hol nem áll meg a 3-as metró?

Hétvégén egyébként a Lehel tér és a Nagyvárad tér is elérhető a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között a fővárosban közlekedő M3-as metrópótló buszokkal, ezért az M14-es és az M30-as állomáspótló járatok ekkor nem közlekednek, viszont a 34-es és a 106-os buszok a hétköznapokkal megegyezően a Göncz Árpád városközpont helyett a Lehel térig közlekednek.

Mióta tart a 3-as metró felújítása?

A 3-as metró felújítása 2017 őszén kezdődött el. Az öt és fél éve tartó rekonstrukció alatt teljesen megújult a metróvonal infrastruktúrája: többek között új vágányokat és kitérőket építettek be, kicserélték a biztosító berendezéseket, és szigetelték az alagutakat is.

A felújításnak köszönhetően minden állomás és megálló új külsőt és belsőt kapott, illetve kap majd, valamint nagy hangsúlyt fektettek az akadálymentesítésre is. Ennek keretében lifteket és ferde pályás felvonókat építettek be, hogy a mozgásukban korlátozott emberek is tudják használni a metrót, illetve taktilis jelekkel segítik a látásukban korlátozott emberek közlekedését.

Mikor lesz kész a metró teljes szakasza?

A nemcsak a főváros, de az ország legforgalmasabb vonalának számító M3-as metró felújítása – várhatóan két hónap múlva – a Nagyvárad tér és a Lehel tér állomások megnyitásával fejeződik majd be. Májustól remélhetőleg már mindennap a teljes vonalon közlekednek a szerelvények, és az összes állomást használhatják a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) utasai.