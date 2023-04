Exkluzív riportokkal készül a Kossuth rádió a pápalátogatásra, mutatjuk a részleteket

Pénteken délelőtt látogat el a katolikus egyházfő a Sándor-palotába, ahol találkozik a köztársasági elnökkel. A hely stábját Farkas Vajk, a Sándor-palota kommunikációs igazgatója kalauzolta végig a hivatalos protokoll útvonalon a Neptun-kúttal ékesített belső udvaron át a hivatalos fogadótermekig. Az adásból megtudható, hogy mi lesz a sorsa a kútba dobott érméknek, és kiderült az is, hogy a köztársasági elnök, korábbi vatikáni látogatásához hasonlóan, most is arra készül, hogy spanyolul beszélgessen Ferenc pápával. A hely adása a Sándor-palota elnevezéséről, érdekes és izgalmas tereiről, az épület átalakulásáról és történelméről szóló adás a műsor Médiaklikk-oldalán hallgatható újra.

Szombat reggel tesz magánlátogatást a pápa a Vakok Boldog Batthyány–Strattmann László Otthonában, ahol csaknem hetven gyermek és felnőtt lakik. Szinte valamennyien vakok vagy látássérültek, többségük értelmi vagy mozgásszervi fogyatékossággal él együtt, és sokan közülük állami gondozottak. A katolikus otthonban, ahol óvoda, általános iskola, gyermek- és lakóotthon, valamint foglalkoztató is működik, nagy a készülődés. A Kossuth rádió családi magazinja bejárta az intézményt, dolgozói, lakói munkáján és életén keresztül bemutatva mindennapjaikat, amelynek középpontjában most a katolikus egyházfő érkezése áll. A pápa látogatása mindannyiunk életében rendkívüli esemény. Ferenc pápát dalokkal várják és kézműves tárgyakkal ajándékozzák meg. Az intézmény saját műhelyében – ahol a felnőttek szőnek, kosarat fonnak – nemez rózsafüzért készítenek Ferenc pápának. Az otthonban működő kórus dalokkal várja a katolikus egyházfőt, akinek áldásról, Jézusról szóló énekekkel készülnek, valamint a Legyetek jók, ha tudok című dalt is előadják majd. Ezenkívül nagy vágyuk, hogy latinul mondják el vele együtt a Miatyánk imádságot, mondta a Vendég a háznál című műsorban az otthon egyik lakója.

A családi magazinműsor végigjárta az intézményt, a fejlesztő- és tornatermeket, és ellátogatott a kápolnába is, ugyanis a gyerekek vallási és lelki nevelésére is nagy hangsúlyt fektetnek. A teljes riport újrahallgatható a Médiaklikk-oldalon.

Ferenc pápa háromnapos magyarországi látogatásáról és az ahhoz kapcsolódó eseményekről kiemelt figyelemmel tudósít a közmédia. A katolikus egyházfő április 28-án érkezik Magyarországra. A legjelentősebb esemény az a szentmise lesz, amelyet az Országház előtt, a Kossuth Lajos téren tart április 30-án, vasárnap délelőtt.