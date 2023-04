30 millióra büntették, de így is 90 milliót keresett a balatoni nyaralóját kisorsoló házaspár?

Ingatlansorsolás, mint engedély nélküli szerencsejáték szervezése miatt, 30 millió forintos bírságot szabott ki a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a napokban egy magánszeméllyel szemben– közölte a hivatal az MTI-vel. A hatóság elmondta, hogy ingatlan vagy ingó tulajdonjogának olyan játék keretében történő átruházása, amelyben pénzt fizető vagy vagyoni értéket nyújtó játékosok vehetnek részt, és közöttük vagyoni értékű nyereményt (így pl. ingatlant) sorsolnak ki, szerencsejátéknak minősül, és azt magánszemélyek, illetve gazdasági társaságok semmilyen módon nem szervezhetik legálisan.

Egyelőre sok a kérdőjel az ingatlan körül Fotó: Pixabay

A sorsolások minősítése során a hatóság a következő körülményeket vette figyelembe: Ha a részvétel feltételeként meghatározott „termékvásárlás” valós célja nem a termék (pl.: e-könyv) megszerzése, hanem a sorsolásban való részvétel, akkor a játék szerencsejátéknak minősül. Szerencsejáték leplezését szolgálhatja, ha a sorsolás elmaradása esetén a játékosok visszakapják a termék „vételárát”. További árulkodó elem, ha a termék ára magasabb, mint a szokásos piaci ár, valamint az is, ha a játékos növelheti a nyerési esélyeit azáltal, hogy több terméket vásárol.

Különös hasonlóságok

Bár nem lett megnevezve kiről is van szó, de az ügy megtévesztésig hasonlít a médiában is hatalmas nyilvánosságot kapott balatonszemesi ingatlansorsolásra. Ahogy arról lapunk többször is beszámolt, Katona Zsóka és párja úgy akartak továbbadni balatoni nyaralójukon, hogy egy 20 ezer forint értékű e-könyvet értékesítettek, amelyek mind egyedi azonosítóval voltak ellátva. Összesen 6000 darab e-könyvet adtak el, ami gyors fejszámolás után összességében 120 millió forintot jelent.

Termékrpromónak indult

– A férjem fejéből pattant ki az ötlet, hiszen ez nem egy újszerű dolog, külföldön is volt már erre több példa is. Fontos elmondanom, hogy ez nem ingatlantombola, sem szerencsejáték. Magánszemélyként elég nehéz dolgunk volt, hogy olyan módszert találjunk, ami eleget tesz az ország jogi követelményeinek. Ezért is alakult úgy, hogy ez lényegében egy termékpromóció – mesélte Zsóka korábban lapunknak.

Zsóka arról is beszámolt nekünk, hogy ha nem sikerül eladniuk a meghatározott példányszámot, akkor mindenkinek vissza utalják a pénzét. Most azonban hatalmas felháborodás tört ki a nyereményjáték résztvevői között, többen ugyanis azzal vádolják Zsókát, hogy az egész egy hatalmas átverés volt. A Facebookon egy csoport is alakult, ahol a játék résztvevői osztják meg egymással véleményeiket.

A sorsolás elég gyanús volt. Pár nappal később, jelentettem is az Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságánál. A válaszlevélben közölték, hogy hatósági eljárást indítottak.

– mondta lapunknak Roland, aki hozzátette: utólag az is kiderült, hogy hitel van a nyaralón. Sőt, még azt is kiderítették, hogy bár a sorsolás március 7-én megtörtént, egyelőre még nem az új tulaj nevén van az ingatlan.

Nem csak Roland volt az egyetlen, aki jelentette számára gyanús ingatlansorsolást. Lapunk birtokába került több jelentést bizonyító dokumentum is. Az ingatlannyeremény károsultjai teljesen meg vannak győződve arról, hogy a névtelen eset az ő ügyük.

Akkor most Velünk mi lesz? Mert ebből nem derült ki, csak az, hogy Őket megbüntették 30millióra.

– mondta az egyik sorsolásban résztvevő. A házaspárt felhívtuk telefonon, de megkeresésünkre nem válaszoltak.