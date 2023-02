20 ezer forintért veheti majd birtokba szuper, 90 milliót érő balatonszemesi nyaralóját egy szerencsés

A férjem fejéből pattant ki az ötlet, hiszen ez nem egy újszerű dolog, külföldön is volt már erre több példa is. Fontos elmondanom, hogy ez nem ingatlantombola, sem szerencsejáték. Magánszemélyként elég nehéz dolgunk volt, hogy olyan módszert találjunk, ami eleget tesz az ország jogi követelményeinek. Ezért is alakult úgy, hogy ez lényegében egy termékpromóció