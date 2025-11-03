RETRO RÁDIÓ

Elszomorító látvány: kiszáradt a Fátyol-vízesés

A száraz időjárás nem kedvezett hazánk egyedülálló természeti kincsének.

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.03. 17:45
vízesés patak kiszáradt Fátyol-vízesés

Kiszáradt a szilvásváradi Fátyol-vízesés. A száraz időjárás nem kedvezett hazánk egyedülálló természeti kincsének. A Szalajka-patak medrét levelek borítják. Az elmúlt egy hónap nem bővelkedett csapadékban az ország legnagyobb részén. Ennek meg is lett a következménye, ugyanis folyóink vízállása alacsony - közölte az időkép.hu.

A Fátyol-vízesés egyedülálló hazánkban
A Fátyol-vízesés egyedülálló hazánkban Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A Szalajka-völgy Szilvásváradon található. A Bükk-vidék egyik legszebb, a kirándulók számára egyik legjobban kiépített része. Legcsodálatosabb része pedig a Fátyol-vízesés, amely hazánk egyik legszebb természeti jelensége. A karsztforrásból eredő patakra jellemző a mészkiválás által létrehozott gátak, tetaráták rendszere.

A Fátyol-vízesés egyedülálló hazánkban

Azonban most üres a Szalajka-patak medre. Járdán János, a Tiszafüred Időjárás oldal vezetője november 1-jén Szilvásváradon járt, ahol megdöbbenve vette észre, a Szalajka-patak felső része teljesen kiszáradt. A megdöbbentő tényről fényképes dokumentációkat is készített.

A képeket IDE kattintva tudja megtekinteni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu