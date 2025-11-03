Elszomorító látvány: kiszáradt a Fátyol-vízesés
A száraz időjárás nem kedvezett hazánk egyedülálló természeti kincsének.
Kiszáradt a szilvásváradi Fátyol-vízesés. A száraz időjárás nem kedvezett hazánk egyedülálló természeti kincsének. A Szalajka-patak medrét levelek borítják. Az elmúlt egy hónap nem bővelkedett csapadékban az ország legnagyobb részén. Ennek meg is lett a következménye, ugyanis folyóink vízállása alacsony - közölte az időkép.hu.
A Szalajka-völgy Szilvásváradon található. A Bükk-vidék egyik legszebb, a kirándulók számára egyik legjobban kiépített része. Legcsodálatosabb része pedig a Fátyol-vízesés, amely hazánk egyik legszebb természeti jelensége. A karsztforrásból eredő patakra jellemző a mészkiválás által létrehozott gátak, tetaráták rendszere.
A Fátyol-vízesés egyedülálló hazánkban
Azonban most üres a Szalajka-patak medre. Járdán János, a Tiszafüred Időjárás oldal vezetője november 1-jén Szilvásváradon járt, ahol megdöbbenve vette észre, a Szalajka-patak felső része teljesen kiszáradt. A megdöbbentő tényről fényképes dokumentációkat is készített.
A képeket IDE kattintva tudja megtekinteni!
