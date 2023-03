Vége a fantomsípszónak a IX. kerületben: ledöbbensz, hogy honnan jött a fura hang

Hónapok óta zavarja a Drégely utca környékén élőket egy random sípoló hang a IX. kerületben. A füttyszó szerű zaj megkeserítette a lakók mindennapjait, hiszen időnként folyamatosan hallani lehetett, és nem lehetett tudni, honnan jön. A hang nyomába eredtek a lakók és a Ferencvárosi Önkormányzat Hatósági Irodája is, akik zajszakértő és zajmérő berendezések segítségével megtalálták a sípoló hang forrását.

Az egész környéket zavarta a fel-feltűnő sípoló hang – Fotó: Shutterstock

Hónapok óta panaszkodtak a lakók a zavaró hangra

A kerületi csoportban vélhetően az első poszt a hangról december 18-án született, amikor egy a környéken élő lakos azt írta, hogy december 14-e óta hallja a zavaró, sípoló hangot.

„Szerda este óta hallani a Drégely utcában egy sípoló hangot. Nehéz beazonosítani, hogy pontosan honnan jön. A környező utcákban már nem hallani. Van, hogy órákig tart, de legtöbbször pár percig ciklikusan megáll-elindul. Éjszaka is ugyanez a helyzet, mintha valami elektromos berendezés/trafó zúgna. Előtte soha nem volt ilyen, de szerda este óta gyakorlatilag folyamatosan előjön, azóta nem volt olyan, hogy egyáltalán huzamosabb ideig elállna” – írta a posztoló, aki komolyabban is a hang nyomába eredt, és már február elején felkereste a Hatósági Iroda vezetőjét, valamint továbbíttatta a problémát a közterület-felügyeletnek is.

A lakók hónapok óta próbálták megfejteni, hogy honnan jön a zaj: sokan garázskapura vagy villanytrafóra gyanakodtak. A környéken élők szerint az utcán sétálva is szörnyen zavaró volt a zaj, valamint éjszaka is hallani lehetett. Egy másik posztoló január végén tette fel a kérdést a csoportban:

A Drégely utca környékén más is tapasztalt egy magas frekvenciájú sípoló hangot? Kifejezetten éjszaka, de nap közben is, nem folytonos, de mindennap hallható, és jön-megy, irtó bosszantó még csukott ablaknál is

– írta.

Egy lakóház kéményéből jött az idegesítő sípoló hang – (Képünk illusztráció!) Fotó: Pexels.hu

Vége a találgatásnak: kéményből jött a fantomsípszó

Március 20-án – csaknem három hónapra rá, hogy először panaszkodtak a lakók a zajra – tették közzé az egyik kerületi Facebook-csoportban, hogy a Hatósági Iroda munkatársai zajszakértő és zajmérő berendezések segítségével megtalálták a sípoló hang forrását. A fantomsípszó a Drégely utca 11–19. egyik kéményéből jött. Egészen pontosan egy 5 tagos gázkazán harmadik ventilátora hibásodott meg – ez fütyült, amikor működni kezdett a szerkezet.

A hibáról az önkormányzat tájékoztatta a ház közös képviseletét, akik megkezdték a javítást, így fellélegezhetnek a környéken élők: a zaj meg fog szűnni, vége a sípoló hang okozta kellemetlenségeknek.