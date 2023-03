Te hallottál már a Játékoskártyáról? Nem! Pedig már 4300 helyen érhető el

Több mint 40 százalékkal nőtt azon helyek száma, ahol elérhetővé vált a Szerencsejáték Zrt. Játékoskártyájának regisztrációja. 2023 márciustól ugyanis csatlakozott a Magyar Posta is, így mintegy 1300 postán lehet már igényelni a játékosoknak egyedi előnyöket nyújtó szolgáltatást. A Szerencsejáték Zrt. 2017-ben azzal a céllal vezette be Játékoskártyáját, hogy az általa nyújtott előnyökkel is fokozni tudja az ügyfélélményt, és mára több mint 600 ezer kártyabirtokos használja hétről-hétre.