Ezért ne roppantsd ki a nyakadat, vakságot is okozhat

Az 53 éves Andy Wilson gyerekkora óta szenvedett hátfájástól, ezért folyamatosan csontkovácshoz járt, de felnőttként már túl drágának találta a kezelést, így saját magát próbálta gyógyítgatni.

Nagyon extrém következményekkel járt, hogy nem bízta magát szakemberre Fotó: Illusztráció (Pexels)

Az ausztráliai Új-Dél-Walesben élő férfi spórolni szeretett volna, így megpróbálta utánozni a szakemberek mozdulatait, és legalább naponta kétszer nyaki gyakorlatokat végzett – számolt be róla a LADbible.

Állítása szerint 31 éven át kezelgette a saját nyakát otthon, és eddig nem volt semmi gond, de mindez március 5-én megváltozott. A férfinak megrepedt a jobb artériája, ami agyvérzést és három agyi vérrögöt eredményezett, emiatt pedig nem tudott mozogni, és átmenetileg elvesztette a látását is.

Az évek során több különböző szakemberrel találkoztam, és mindannyian ezt az egy nyakigazítást csinálták. Ennek tükrében ellazítottam én is az izmaimat, majd jobbra-balra csavargattam a fejemet. Ez egy olyan tudattalan szokás volt, mint az ujjpercek ropogtatása, naponta egyszer-kétszer került rá sor. Bekapcsoltam a tévét, és hirtelen sistergést hallotta, nagyon furcsa volt. Aztán a végtagjaimmal is gondok adódtak, felemeltem a kezemet, és az magától integetni kezdett

– számolt be róla Andy.

Drogosnak nézték a mentők

A férfinak sikerült felhívnia a nagybátyját, a 64 éves Craig Wilsont, aki akkor éppen az emeleten tartózkodott. A rokona mentőt hívott, akik először azt hitték, hogy a férfi alkohol- vagy drogproblémákkal küzd. Még az otthonát is átkutatták, majd kórházba vitték, ahol Andy elmondta, hogy ő igazából absztinens.

Fájdalmas és nyomasztó volt, rengeteg visszajelzést kaptam minden érzékszervemtől. Felhúztam magam az emeletre, és a nagybátyám meglátott. Próbáltam vele beszélni, de nagyon intenzíven hatott a válasza. Izzadni kezdtem, és le kellett feküdnöm. Nagyon sokat hánytam, teljesen elvesztettem a koordinációmat, valamint nyomást éreztem a fejemben. Elvesztettem a látásomat, mindkét szemem bal oldalára megvakultam. Ez volt a legfurcsább az egészben, hogy mindkét szememnek csak a felét tudtam használni. Rendkívül zavart voltam és hányingerrel küszködtem

– folytatta Andy.

Mostanra a férfi teljesen felépült, és visszanyerte a látását is.

Valójában agyvérzésem volt. A nyaki korrekciók és a hátsérülésem kombinációja kalciumfelhalmozódást okozott a gerincemben. Ez okozta a jobb oldali artériám elszakadását, ami három vérrögöt és agyvérzést eredményezett az agyam nyakszirti régiójában

– mondta a szerencsétlenül járt férfi.

Andy azóta megfogadta, hogy nem roppantja ki többet a nyakát, és most másokat is erre buzdít. Ráadásul a kezelőorvosa is megtiltotta neki, továbbá nyakmasszázst sem kaphat a jövőben.