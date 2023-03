Messengert használsz? Van egy jó hírünk!

A böngészőben a Facebook és a hozzá tartozó csevegőprogram egy helyen használható, a mobilokon 2014 óta viszont két külön alkalmazás kell hozzá. Ezen változtatnának és visszatennék a Messengert a Facebook-alkalmazásba. Íme a részletek!

Visszatér a Messenger a Facebook-alkalmazásba! Fotó: Shutterstock

A hírek szerint a Meta tavaly év vége óta dolgozik azon, hogy visszatérjen az egyesített változathoz. Vagyis, hogy újra hozzá lehessen férni a Messenger- üzenetekhez a Facebook-alkalmazáson keresztül. Erre egyelőre csak a böngészőn keresztül van lehetőség, mobilapplikáción keresztül nem.

Jelenleg tesztelik, de már nem kell sokat várni a Messenger visszatérésére

Egy blogbejegyzésbe rejtve említette meg a Meta, hogy tervezi a Messenger csevegő integrálását a Facebook mobilalkalmazásba, ami a következő hetekben a felhasználók szélesebb köre számára is láthatóvá válik, egyelőre tesztelési üzemmódban – írja a HWSW. Egyelőre nem tudni, hogy milyen kiterjedtségben zajlik a tesztüzem, és hány felhasználó láthatja ismét a beépített postafiókot.

Erről is a TikTok tehet

Ismét napirendre vette a Meta (a Facebookot is tulajdonló cég) azt az ötletet, hogy az egyre kevesebb ember által használt Facebook felületén keresztül is hozzá lehessen férni a Messengerben érkező üzenetekhez. Erre 2014 óta nincs lehetőség mobilon, csak két külön alkalmazás letöltésével lehet hozzáférni az üzenetekhez és a hírfolyamhoz is. A változtatás hátterében leginkább a TikTok térhódítása, népszerűsége állhat. A Meta ugyanis szeretne versenyképesebbé válni a TikTokkal szemben, ami a videós sikerszolgáltatása mellett jelenleg számos beépített üzenetküldési lehetőséggel is rendelkezik, a Facebook pedig ezeket pont egy évtizede vetkőzte le magáról, miközben a kínai szolgáltatás egy nagy kommunikációs és tartalomfogyasztási óriássá nőtte ki magát. A Meta hivatalos indoklásából is ez tűnik ki: szeretné könnyebbé tenni a felhasználók számára, hogy üzenetben megosszák ismerőseikkel a felfedezett érdekes tartalmakat anélkül, hogy egy másik alkalmazásra kelljen váltaniuk.