Búcsút inthetünk a Messengernek

Még 2014 nyarán távolították el addigi helyéről a Messenger alkalmazást – azt követően csak külön letöltendő alkalmazásként lehetett használni, a Facebook applikáció felületéről már nem.

Fotó: Pixabay

Időközben a Meta az elmúlt kilenc év minden tapasztalatát felülvizsgálta, és arra a következtetésre jutottak, hogy mégiscsak jobb az integráció. Ennek köszönhetően hamarosan a felhasználók is találkozni fognak az chatalkalmazással saját Facebookjukban is, emellett a Messenger önállóan is működik tovább – írja a Engadget alapján a Magyar Nemzet.