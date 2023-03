"Kőcsecsemő" ölte meg az anyukát, példakép lett az áramsújtotta fiú - top 5 cikkünk a héten

25 ezer volt rázta meg, túlélte, és most példakép

Egy sárospataki fiú csodás gyógyulása az egyik legolvasottabb cikkünk ezen a héten: Soma története sok embert megérintett.

Túlélte, és most példát mutat

Csáky Somát tavaly áprilisban 25 ezer volt erősségű áram rázta meg egy vasúti vagon tetején, amikor egy társa életét próbálta megmenteni. A 16 éves fiatal túlélve a balesetet másoknak szeretne segíteni történetével, és a véradás fontosságára szeretné felhívni a figyelmet.

Saját édesapja gázolta halálra a 3 éves kislányt

Egy másik drámai történet - ami sajnos tragédiával végződött - szintén olvasóink tízezreit szólította meg. Szintén a legolvasottabb cikkeink közé tartozott az a történet, amiből kiderül: a Rimaszombati járásban egy édesapa halálra gázolta hároméves kislányát. A tragédia a család által üzemeltetett szerviznél történt - és az apuka nyilván élete végéig nem fogja megbocsátani magának az esetet...



A "kőcsecsemő: évekig hordta magában a magzatát, ami végül megölte

Szintén több tízezren olvasták el azt a szörnyű, de igaz történetet, amely szerint egy anyuka elvetélt, de tudtán kívül sok éven át mégis magában hordta magzatát - ami végül "megkövesedett", és halálos betegségének okozója lett. Sokkoló történet, csak erős idegzetűeknek!



Büszke volt a motorjára, ami miatt végül meghalt...

Esélye sem volt a baleset túlélésére annak a 24 éves férfinek, aki kamionnal ütközött egy motoron ülve. A Nádasd térségében történt eset áldozata a 24 éves István, aki nagynénje elmondása szerint nagyon büszke volt a motorjára, arra, hogy ilyen fiatalon meg tudta venni magának...

Büszke volt a motorjára...

"Engem is gyakran hívott, hogy nézzem meg, milyen szép. Mondogattam is neki, hogy úgy bánik azzal a motorral, mintha a barátnője lenne” - meséli a nagynéni. De sajnos István végül belehalt a motorozásba...

Súlysápon született újra a Taxi menő autója

És hogy végül egy pozitív sztorit is említsünk, amit rengetegen olvastak el, nem akármilyen vállalkozásra adta a fejét az a magyar férfi, aki a Taxi című film ikonikus autójának a másolatát kezdte el felépíteni a kisfiával. Sülysáp aprócska város Pest vármegyében, a Nagykátai járásban. A közel 9 ezer lakost számláló település megannyi érdekessége közé hamarosan egy újabb is érkezik, mivel itt születhet újjá a Taxi című film ikonikus autójának a másolata. A Peugeot 406-os a mai napig sokak egyik kedvence, köztük Lénárt Jánosé is. A férfi a kisfia unszolására kezdett hozzá a nem mindennapi projekthez.