Kattant a bilincs: ellepte a TEK a XVIII. kerületi Ráday utcát - Fotó!

A Ripost információi szerint óriási erőkkel vonult ki a TEK tegnap este a 18. kerületi Ráday utcába. A rendőrök egy családi házhoz mentek.

Ezzel a szürke mikrobusszal szállították el a párt Fotó: Ripost

A TEK-esek több autóval érkeztek a helyszínre, ahol egy fiatal, mindössze 30 év körüli páron ütöttek rajta. A nőt és a férfit végül egy szürke mikrobuszba tették be, és el is szállították a helyszínről, ahol a lap információi szerint rengeteg kábítószer-gyanús anyagot és fegyvert találtak. A Ripost munkatársa jelenleg is a helyszínen van, hamarosan újabb részletekkel jelentkeznek.