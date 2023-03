Itt vannak a részletek: Ezeken a helyeken láthatjuk majd Ferenc pápát

Ferenc pápa még a 2021-es látogatása idején, a budapesti eucharisztikus kongresszus alkalmával ígéretet tett arra, hogy visszatér Magyarországra. Szavát betartva abban a megtiszteltetésben van részük a magyaroknak, hogy rövid időn belül másodszor is meglátogatja az országot a Szentanya.

A Szentatya Magyarországra látogat április 28-30 között. Fotó: Huszár Gábor / Kisalföld

Itt láthatjuk majd a pápát budapesti ittléte alatt

Ferenc pápa árpilis 28-án, pénteken délelőtt látogatja meg az ország vezetőit, délután pedig a Szent István Bazilikában fog találkozni a magyar püspökökkel, papokkal és hitoktatókkal – mondta el Erdő Péter bíboros, aki kiemelte, hogy az alkalomra mindenkit szeretettel várnak, és aki nem fér be a Bazilikába, az is tudja majd követni az eseményeket a téren, kivetítő segítségével. A bíboros hozzátette, hogy a Bazilika különleges szimbolikus hely, hiszen ott őrzik a Szent Jobbot – írja a Ripost. István király volt az első, aki felajánlotta Magyarországot a Szűzanyának, ahogyan Ferenc pápa felajánlotta az egész emberiséget, különleges módon is Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.

Szombat délelőtt a Szentatya a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona Óvodája és Általános Iskolájában tesz látogatást, ahol kifejezi szeretetét és szolidaritását az ott élők felé. Ezután a Rózsák terén álló Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplomban tesz látogatást Ferenc pápa, itt a szegényekkel, a hajléktalanokkal és a menekültekkel szeretne találkozni.

Szombat délután a pápa a fiatalokkal találkozik a Papp László Sportarénában, koncertek és közös ima kíséretében körülbelül egy órát tölthetnek vele az érdeklődő fiatalok, akikhez szólni is fog a Szentatya. Ez után zenés programok várják majd az odaérkező ifjúságot, hiszen az egyházban az idei év az „ifjúság éve”.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtótájékoztatón részletezte a pápa áprilisi látogatásának menetrendjét. Fotó: Máté Krisztián

A nagy közös zárómisére vasárnap kerül majd sor fél 10-kor a Kossuth téren, ahová a Szentatya minden magyart vár határon innen és túlról. Az eseményre várják majd a testvéregyházakat és más vallási közösségeket is, hogy osztozhassanak az örömben, egy nagy közös együttléttel.

Reméljük, hogy mindez így együtt egy lelki ösztönzést és új indítást fog adni az egyháznak és az egész magyar népnek

- nyilatkozta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.

Vasárnap kora délután, már a repülőtér felé haladva, Ferenc pápa még meglátogatja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Informatikai Karának oktatóit, valamint a kultúra és tudomány más képviselőit is.