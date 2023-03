Itt a rendőrség válasza a Gubacsi úti támadóval kapcsolatban

Nem érkezett bejelentés vagy feljelentés eddig a rendőrségre, sem a XX-XXIII. sem a IX. Kerületi Rendőrkapitányságra a Gubacsi úti zaklató ügyében. Az érintett környéken azonban a rendőrök fokozott járőrszolgálatot látnak el - írta lapunk megkeresésére a BRFK Kommunikációs Osztálya. A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt kéri, hogy aki bűncselekmény áldozata vagy annak szemtanúja lett, az haladéktalanul hívja a 112-es segélyszámot.

Képünk illusztráció / Pixabay

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, nemrég egy nő panaszkodott arra, hogy meg akarta verni egy hajléktalan Pesterzsébeten, a Gubacsi úton. A megtámadott nő a Metropolnak számolt be a döbbenetes élményeiről. A pincérnőként dolgozó asszony szerint a támadó az Ősz utcai villamosmegállóban rontott rá az egyik reggel, amikor éppen a 3-as villamost várta.

Cikkünk után többen is hasonló élményekről számoltak be. Az egyik inzultust átélt nőt nemrég például egy sörösüveggel támadta meg egy őrjöngő hajléktalan a Határ úton. Mások szerint a Kossuth utca is tele van kéregetőkkel, akik minősíthetetlen stílusban szidalmazzák az arra járókat, ha nem kapnak semmit.