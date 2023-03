Felkavaró részletek: újabb szörnyűségek derültek ki a Gubacsi úti zaklatóról

Az utóbbi időben már többeket is zaklatott az a hajléktalan férfi, aki nemrég egy nőt akart megverni a Gubacsi úton. Cikkünk megjelenése után Szabó-Kellner Katalin, helyi önkormányzati képviselő egy zárt csoportban osztotta meg a gondolatait a felkavaró esettel kapcsolatban. Mint mondta, nem ez volt az első eset, korábban már több nőt és gyermeket is inzultált a férfi. A politikus nemrég a rendőrséghez fordult segítéségért, azért, hogy elejét vegye a további vegzálásoknak.

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a napokban egy hajléktalan akart megverni egy nőt Pesterzsébeten, a Gubacsi úton. A megtámadott nő akkor a Metropolnak mesélt elsőként a döbbenetes élményeiről. A pincérnőként dolgozó asszony szerint a támadó az Ősz utcai villamosmegállóban rontott rá az egyik reggel, amikor éppen a 3-as villamost várta.

Egyre gyakoribbak az erőszakos inzultusok a Gubacsi útnál Fotó: Shutterstock

Egyszer csak azt vettem észre, hogy egy csapzott, hajléktalan férfi őrjöngve rohan felém, közelről beleordított az arcomba, és mivel a telefonom a kezemben volt, ököllel rá is ütött. Ijedtemben majdnem elejtettem a készüléket

– mondta lapunknak.

A rémült nő sikítani kezdett, mire a hajléktalan elfutott. A támadás kis híján tragédiához is vezethetett volna, csak a nő lélekjelenlétén múlt, hogy nem fordultak komolyabbra az események. Cikkünk után többen is hasonló élményekről számoltak be.

A helyiek szerint a Gubacsi út egyik bevásárlóközpontjánál is kezd tarthatatlanná válni a helyzet. Mint ahogy többen is írták, napi szintű problémát okoznak a kéregető hajléktalanok, akik már egyre agresszívebben lépnek fel a vásárlókkal, járókelőkkel szemben. Sokan erőszakosan veszik ki a kezükből a bevásárlókocsit a parkolóban, és ordenáré módon üvöltöznek utánuk, ha nem kapják meg azt.

Az ilyen és ehhez hasonló esetek nem újkeletűek Pesterzsébeten, az egyik helyi csoportban is többen hasonló vegzálásokról számoltak be. Az egyik inzultust átélt nőt nemrég például egy sörösüveggel támadta meg egy őrjöngő hajléktalan a Határ úton. Mások szerint a Kossuth utca is tele van kéregetőkkel, akik ha nem kapnak semmit, minősíthetetlen stílusban szidalmazzák az arra járókat.

Az ügyben kerestük a Pesterzsébeti Rendőr-főkapitányságot azért, hogy megtudjuk, indítottak-e nyomozást az ügyben, valamint azt is szerettük volna megtudni, hogy miképp kívánják megerősíteni a helyi közbiztonságot a rendőri szervek. Amint megkapjuk kérdéseinkre a válaszokat, frissítjük cikkünket.