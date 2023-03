Iszonyat, milyen időjárás éri el hazánkat

A múlt hétvégén érkezett hidegfrontokat követően újabb nehézségekkel kell számolnunk. Sokan reménykedtek már a szép, napos, meleg időben, de ilyenre tartósan egyelőre nincs esély. Csütörtökön erősen felhős, borult lesz az ég. A késő délutáni, esti óráktól nyugat felől egyre többfelé ered majd el az eső. A délnyugati szél megerősödik, mellyel több fokkal melegebb levegő érkezik hazánk térségébe, aminek köszönhetően délután akár már 13–20 Celsius-fok lesz.

Elképesztő fronthatássorozatra kell számítanunk a héten (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint a héten olyan terheléssorozat éri el Magyarországot, amire eddig nem volt példa. Szerdán egy melegfront érkezett hazánkba, amit csütörtökön egy újabb melegfront követ. Csütörtök éjszaka kettős fronthatásra számíthatunk, melyet a hidegfronti hatások követnek. A példátlan terheléssorozat rengeteg problémát okoz majd, arról nem is beszélve, hogy még érezzük az óraátállítás és a tavaszi fáradtság hatásait. Mindezek következtében rengeteg ember, rengetegféle, akár naponta változó tünetet tapasztalhat majd magán a következő néhány napban.

111 éve halt meg Winnetou atyja

Karl Friedrich May német szerző leginkább XIX. századi, fiktív utazásokat és kalandokat bemutató regényeiről ismert, amelyek az amerikai Old Westben játszódnak Winnetou és Old Shatterhand főszereplőivel, valamint Keleten és Közel-Keleten, Kara Ben Nemsi és Hadschi Halef Omar kitalált szereplőivel.

Karl May Latin-Amerikában, Kínában és Németországban játszódó regényeket, költészetet, színdarabot és zenét is írt, emellett több hangszeren is játszott. Számos művét filmre, színházra, hangdrámára és képregényre is adaptálták. Pályája későbbi szakaszában a filozófiai és spirituális műfajok felé fordult. Minden idők egyik legkelendőbb német írója, művei mintegy 200 millió példányban keltek el világszerte.

Március 30-án született Céline Dion

Március 30-án született Céline Dion kanadai énekesnő. Zenéjében olyan műfajok szerepelnek, mint a pop, a rock, az R&B, a gospel és a klasszikus zene. Felvételei főleg angolul és franciául készültek, de énekelt spanyolul, olaszul, németül, latinul, japánul és kínaiul is. Egyik leghíresebb dala a My Heart Will Go On a Titanic című 11 Oscar-díjas film főcímzenéje volt 1997-ben.

277 éve született Goya spanyol festő, metsző és litográfus

Francisco José de Goya y Lucientes realista ábrázolásmódjával vált híressé. Goya Spanyolország francia megszállását követően festette 1810 és 1813 között „A háború borzalmai”, 1819 és 1823 között a „Fekete képek” sorozatait. Realista portréi („VII. Ferdinánd”), és az óriásvíziók („A páni rémület”) mellett híres festményei a „Ruhás Maya” és a „Meztelen Maya”, valamint a Szépművészeti Múzeumban őrzött Leány korsóval és a Köszörűs.

170 éve született Vincent van Gogh

Vincent Willem van Gogh holland posztimpresszionista festő 170 éve született. Halála után a nyugati művészet egyik leghíresebb festője lett. Egy évtized alatt körülbelül 2100 műalkotást készített, közülük körülbelül 860 olajfestményt, amelyek többsége élete utolsó két évéből származik. Ide tartoznak a tájképek, csendéletek, portrék és önarcképek, melyeket merész színek, valamint drámai, impulzív és kifejező ecsetkezelés jellemez. Mindezzel megalapozta a modern művészetet. Kereskedelmi szempontból nem volt sikeres karrierje, súlyos depresszióval és szegénységgel küzdött, ami végül harminchét évesen öngyilkosságához vezetett.

78 éves Eric Clapton

Pályafutását 1963-ban kezdte. Tagja volt – többek között – a Yardbirds, a John Mayall’s Bluesbreakers, a Cream és a Derek and the Dominoes együtteseknek. 1974 óta szólista, mely során dolgozott együtt Tina Turnerrel és Phil Collinsszal. Kétszer kapott Grammy-díjat. Lemezeiből: „Sonny Boy Williamson & the Yardbirds” (Yardbirds), „Bluesbreakers” (John Mayall), „Wheels of Fire” (Cream), „Layla and Other Assorted Love Songs” (Derek and the Dominoes), „461 Ocean Boulevard”, „No Reason To Cry”, „Just One Night”, „Journeyman” (szólólemezek).

Továbbra is tart a forgalomkorlátozás Lipótvárosban

Delegáció miatt március 29. óta tart a forgalomkorlátozás Budapest V. kerületében. Egészen március 31-ig erre számíthatunk, hívta fel a figyelmet a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Még ma is tilos megállni, egészen március 31-én 20 óráig a budapesti V. kerületben a Széchenyi téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban, valamint az Apáczai Csere János utca páros oldalán a Széchenyi tér és a Wekerle Sándor utca között.